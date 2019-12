Mercedes-ålen

RØDOVRES borgmester, Erik Nielsen, blev engang betragtet som en af de mere progressive i Socialdemokratiet. Med streg under engang ...

I DAG, 25 år senere, ligner han en ynkelig pamper, der snor sig som en ål for at forsøde tilværelsen for skatteborgernes penge.

HAN står i spidsen for en af hovedstadens fattigste vestegnskommuner, der må have nødhjælp på 20 millioner kr. fra en hovedstadspulje.

SAMTIDIG triller han rundt i en kommunal, topmoderne, eldrevet Mercedes, som kommunen meget bekvemt også stiller et enkelt ladestik til rådighed for. Og hallo ..! Det er tilfældigvis ved et svineheld opstillet lige over for Nielsens privatbolig på en stille villavej ved plejehjemmet Engskrænten.

DET strider ganske vist mod Indenrigsministeriets regler på forskellige ledder. Men som Erik Nielsen har forklaret til lokalavisen – en borgmesterbil skal være præsentabel.

SPØRGER vi borgmesteren, hvorfor han har sådan en kæmpe bil, vrisser han – inden han vender om på hælen – at det ikke er hans. Den er leaset.

EN pudsig undvigemanøvre, men dem er der en del af i Rødovre åbenbart. Tjenestebiler til borgmestre må kun bruges til kørsel mellem arbejde og privatbolig, hvis der er chauffør på. Den formalitet blæser de så højt og flot på. Erik Nielsen vil altid selv sidde bag rattet, og det virker jo også mere solidarisk med kommunens ikke særlig velhavende befolkning.

TJENESTEBILER bør i det hele taget holde efter fyraften ved arbejdspladsen. Dét er så også en regel, Nielsen ignorerer.

RØDOVRE Kommune er i forvejen kendt som et lille folkestyre, der til gengæld kæler godt for sine politikere og deres kæpheste.

BORGMESTEREN har som gammel ishockeymålmand f.eks. en forkærlighed for den lokale klub. Rødovre Skøjtearena fik, som Ekstra Bladet tidligere har beskrevet, en kubeformet storskærm af amerikansk tilsnit til en million kr. kort efter, at Rødovre var bevilget 20 millioner kr. ekstra af indenrigsminister Astrid Krag, fordi kommunen er så fattig ...

EN STOR sten, et kunstværk, blev flyttet 230 meter og ’bragt til live’, sjovt nok også ved indgangen til skøjtehallen. Det kostede 800.000 kr. Samtidig med at der bliver skåret ned på f.eks. tøjvask til de ældre.

KULTURUDVALGET drog til Island og studerede den berømte Blå Lagune for fuld musik. De skulle finde ud af, lød forklaringen, hvordan det lokale Vestbadet skulle indrette sine omklædningsrum. Men på det tidspunkt var ombygningen allerede færdig.