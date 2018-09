EN BAGER nær Christiansborg kan se frem til en henvendelse fra udvisningsminister Inger Støjberg (V) om levering af en ny strammerkage.

ANLEDNINGEN er, at VLAK-regeringen og Dansk Folkeparti er blevet enige om et lovforslag, der – indtil videre – kan kaldes det mest forrykte inden for udlændinge- og integrationsområdet:

UDLÆNDINGE skal give håndtryk ved en særlig kommunal ceremoni for at få dansk statsborgerskab. Nægter de – ja, så får de ikke dansk pas.

UD AF lovteksten kan læses, at håndtrykket ifølge regeringen og Dansk Folkeparti er udtryk for ’en grundlæggende dansk kulturnorm’.

DET HEDDER også, at man ved at give hånd symbolsk signalerer, at man – som der står – ’har taget det danske samfund og danske værdier til sig.’

ØH-BØ. For det første vil det nok forbløffe en hel del mennesker over resten af kloden, at håndtrykket er specielt dansk. For det andet: Et håndtryk hverken beviser, at man accepterer danske værdier, eller garanterer, at man til tid og evighed vil efterleve disse værdier. Lovteksten er ganske enkelt det rene manipulerende vås.

MAN KAN spørge, hvad det er for nogle danske værdier, Støjberg og co. henviser til. Er det eksempelvis det rablende burka-forbud, der opstiller fundamentalistiske regler for, hvordan vi skal gå klædt på gaden?

MAN KAN også spørge, hvad det næste bliver. En lov om at man skal give hånd for at kunne stemme ved et valg? Eller for at få udbetalt folkepension eller kontanthjælp?

KRAVET OM håndtryk handler ikke om at værne om danske værdier. Det handler om at gøre livet så surt som muligt for herboende muslimer. For det er jo de muslimer, som hilser ved at lægge hånden på hjertet i stedet for at trykke i hånden, som bliver ramt.

FLERE VENSTRE-BORGMESTRE kritiserer kravet. Og blandt andre Ishøjs borgmester Ole Bjørstorp (S)vil direkte boykotte en håndtryks-lov: ’Jeg er nødt til at forholde mig til, at vi har religionsfrihed i Danmark. Det er det afgørende for mig,’ siger han til Jyllands-Posten.

MED ANDRE ord vil Ishøj-borgmesteren håndhæve de værdier, vi stadig kan kalde danske.

Tak for det.