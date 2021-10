Mere overvågning, tak

’MED OVERVÅGNING stiger friheden.’

ORDENE ER justitsminister Nick Hækkerups. Og dermed er det også hele regeringens. Logikken er, at folk føler sig mere trygge, når alles gerninger registreres. Og når trygheden øges, stiger friheden.

VI VED ikke, om Socialdemokratiet selv tror på det. Men vi ved, at partiet ikke selv bryder sig om at blive kigget i kortene af medierne.

SOCIALDEMOKRATIET HAR ligesom andre partier, der drømmer om regeringsmagten, stået fadder til den såkaldte ’offentlighedslov’, der går ud på at begrænse offentlighedens indsigt i regeringens maskinrum.

SOCIALDEMOKRATIETS ARGUMENT for begrænsningen af indsigt i magtens inderste cirkler var at give politikerne et ’frirum’ – her var mindre overvågning og med andre ord øget frihed. Men når det gælder almindelige mennesker, så er det altså omvendt: Så er mere overvågning lig med øget frihed.

POLITIKERNES ANGST for overvågning af egne gerninger gælder også til hverdag på Christiansborgs gange. Her må journalisterne ikke bare troppe op med en tændt båndoptager eller et kamera og begynde at stille spørgsmål. Den slags skal aftales på forhånd, hvis politikernes egne regler på Borgen ellers skal overholdes til punkt og prikke.

SÅ HVIS politikeren ikke vil medvirke – og det vil de jo sjældent, når de har en dårlig sag – så må pressen ikke engang kunne vise vælgerne, når de stikker halen mellem benene med et ’ingen kommentarer’.

DET ER lukkethed sat i system. Og der er dermed også et helt åbenlyst misforhold mellem, hvad politikerne synes er sundt for befolkningen og sundt for dem selv.

DE TRIVES BEDST i lukkede rum, hvor de har total kontrol over deres gerninger og ytringer. Men borgerne, derimod, har det åbenbart bedst i overvågede rum, hvor alle andre kan glo dem over skulderen uden deres forudgående samtykke.

PRAKTISER, HVAD I prædiker, regering og politikere i øvrigt: Hvis borgerne har bedst af at blive overvåget, så må det samme gælde for jer.

SÅ AFSKAF offentlighedsloven, giv mere indsigt i jeres arbejde, og svar på spørgsmål, selvom I ikke har aftalt interview på forhånd og fået pudder på næsen i et tv-studie. Det vil helt sikkert styrke det frie samfund.