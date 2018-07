Langt væk fra dagligdagens trummerum giver sommerferien mulighed for selvransagelse og fordybelse.

Vi håber, at hovedaktørerne i det politiske Danmark trods hedebølge benytter sig af lejligheden.

LARS LØKKE f.eks. bør fundere alvorligt over, hvorfor han vil være statsminister for enhver pris.

METTE FREDERIKSEN må gøre op med sig selv, om hun vil ofre enhver form for medmenneskelighed over for flygtninge og indvandrere for at kunne svinge Socialdemokratiet helt til tops.

KRISTIAN THULESEN DAHL skal finde ud af, om Dansk Folkepartis drivkraft – populismen – virkelig er foreneligt med et regeringsansvar.

MORTEN ØSTERGAARD bør grundigt overveje, om han fortsat vil markedsføre de radikale som Guds gave til folkestyret. Eller om tiden er inde til at forholde sig konstruktivt til virkeligheden.

ANDERS SAMUELSEN må nå frem til den erkendelse, at hans ministertid er omme og trække Liberal Alliance ud af regeringen. Men så megen ansvarlighed har han næppe.

OG SÅ ER VI kommet til en partileder helt uden for kategori og pædagogisk rækkevidde: statsministerkandidat Uffe Elbæk.

Den tidligere kaospilot er gået i sommeroffensiv mod venstrefløjen, som han kritiserer for ’at tage til takke med det mindst ringe’ og for ’blot at flytte kommaer’.

MEN SOM OMTALT i Ekstra Bladet i går har Alternativet selv i en række tilfælde vist sig tilfredse med at flytte kommaer og hoppe med på løsninger, som absolut ikke var deres foretrukne.

Elbæks angreb modtages da også med hovedrysten fra politikerne på venstrefløjen. Som vikaren fra helvede, Karsten Hønge (SF), udtrykker det:

’Han blæser sig op til ikke bare at være venstrefløjens, men hele dansk politiks nye messias. Men jeg vil nødig frelses af ham.’

UFFE ELBÆK lægger ikke skjul på, at han nærmest er kaldet til at føre dansk politik ind i en helt ny retning, hvor det er følelser, og ikke kendsgerninger, som sætter dagsordenen.

Heldigvis hopper færre og færre vælgere med på den galej. De har heller ikke behov for en ny messias a la Elbæk.