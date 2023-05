Mester i løftebrud

EKSTRA BLADET har netop skrevet om 'Løkkehjulet'. En artikel, der nøjes med at opremse syv af Lars Løkke Rasmussens kovendinger i politik. Reelt er der flere.

Vi taler danmarksmester i løftebrud her.

Løkke krævede f.eks. advokatundersøgelse af minkskandalen før valget. Men så blev han udenrigsminister. Han hævdede også, at det med bare at gå på orlov, når man kommer i modvind i politik, aldrig ville ske hos Moderaterne. Men så beordrede Løkke den skandaleramte Jon Stephensen i flyverskjul. Løkke har også lovet, at pensionsalderen ikke skulle hæves mere i Danmark, men så …

LØKKE ER en slags illusionist. Han blafrer med et klæde. Og ting, der før stod synlige, er pludselig forsvundet.

Og hvad med valget i 2019, da Lars Løkke pludselig undsagde alle sine egne i Venstre? Da han solgte helt ud og erklærede, at han vidste, hvordan det her skulle landes. Hans fly stod i flammer, ruden krakelerede, flyverbrillen sad skævt: Men hvad med en SV-regering? Hvad nu hvis Socialdemokraterne tændte lyset i landingsbanen for ham?

Sidste år foreslog løsgænger Løkke ironisk nok 'en værdighedsydelse til skæve eksistenser' i det danske velfærdssamfund. Vi gjorde her på Ekstra Bladet opmærksom på, at Løkke hermed meget præcist definerede sin egen ansøgning om at få lov at fortsætte i dansk politik.

I DAG ER han så udenrigsminister. Mette Frederiksen har tændt lyset i landingsbanen for ham. Man kan altså blive smidt ud af sit parti og bryde årevis af løfter, hvorpå man helt uskyldsren og genfødt kan træde ind på scenen på ny. Eller Lars Løkke Rasmussen kan.

Som Weekendavisens politiske analytiker Arne Hardis på et tidspunkt i anledning af en af Løkkes mange bilagskriser gjorde opmærksom på, ville man kunne finde de omsmeltede guldhorn i Løkkes habitlomme, og undskyldningen fra Løkke og kompagni ville lyde, at der bliver tegnet et billede af ham, som ikke er til at genkende.

Men man skal ikke lade sig narre. Sandheden er fortsat, at Løkke prioriterer sig selv og ikke nationen højest. At det ikke er dansk politik, der har brug for Lars løkke, men omvendt, som vi altid fremhæver på denne plads. Der er en pris for alting i politik, siger man. Vi har bare aldrig set Lars Løkke betale den, som vi tillige plejer at fremhæve. Ikke engang da han skulle have nye underbukser.

FOR SÅDAN drejer Løkkehjulet. Der kommer et ekstra klik, og mirakuløst står pilen pludselig på hans nummer.