DET LIGNER en ny form for journalistik. P1-vært Gitte Hansen afslutter et timelangt interview med TV 2’s Janni Pedersen om sexisme med, at både journalist og interviewperson danser med armene i vejret til ’Freedom’ af George Michael. ’Freeee-dåårhm,’ synger de.

GAD VIDE, om det skatteborgerbetalte DR mener, at det er god public service at danse med her?

For er det ikke blevet et problem? Manglen på kritiske spørgsmål, når det gælder kampen mod sexisme? Allerede her aner jeg en horde af ophidsede folk, der anklagende peger på mig og siger, at enten er jeg med dem, eller også er jeg imod. Hvilket netop er et problem i dækningen af MeToo. Kritik omdøbes lynsnart i MeToo-overdømmet på de sociale medier som en genopførelse af ethvert overgreb. Så selv journalister danser med. De kan takt og omkvæd udenad.

DET ER ET opgør med en kultur – ikke enkeltpersoner, lyder det ofte i sexisme-debatten. Hvilket er både sandt og falsk. Det er falsk, fordi alle kvinder hermed i princippet er krænkede. Og alle mænd i princippet er krænkere. Men selv MeToo-entusiastiske kvinder må medgive, at ikke alle mænd sex-chikanerer – ja, måske endda kun et fåtal. Det modsiger, at der er tale om ’en kultur’ i national forstand. For en sådan er vel udtryk for en norm – altså, at det at krænke er det normale for mænd?

MEN DET ER selvsagt også sandt, at vi taler om en kultur. Som vi har set med dokumentaren om TV 2, findes sexisme som en ledelseskultur, hvis adfærd selvsagt skal have et spark i skridtet, så den ikke kommer løbende med tomahavken forrest i nok en stammedans ude i fremtiden.

POINTEN ER, at når man fortæller sexisme, skal man – som i al journalistik – høre begge sider. Man kan sagtens høre krænkerne (når de altså tør stille op) uden at forråde kvinder.

Faktisk er behovet for en kritisk tilgang skærpet. Fordi der er skabt en åben kategori med MeToo. Ingen ved, hvad reglerne er, og der er heller ikke krav til dokumentation. Bøvede bemærkninger fra øllede mænd sammenklistres med rene og brutale overgreb og alt indimellem.

EN BÅDE SKARP og velformuleret Janni Pedersen skal nok vide at svare for sig, hvis hun ikke bare får medløberspørgsmål i sagen om sexisme på TV 2. Faktisk vil hun stå stærkere. Synger journalistikken henført med, bliver fortællingen falsk. Hvilket hverken DR, Janni Pedersen, kampen mod sexisme eller vi andre kan være tjent med.