METOO-sager skifter medie

I går lød det på Ekstra Bladet: ’Hey, har I set, at sexisme på TV2 nu overtages af Politiken?’

De fleste husker, at TV2 for nylig valgte at droppe en dokumentar om MeToo og sexisme på danske mediearbejdspladser, da ledelsen opdagede, at dokumentaren i høj grad ville komme til at handle om TV2 selv. Skrotningen skete til TV2-medarbejdernes store forbløffelse og protest.

Nu overtager Politiken og tv-produktionsselskabet Impact arbejdet med dokumentaren.

Man kan forestille sig, at chefredaktør Christian Jensen fra Politiken gerne ser, at sexchikane i medierne peger et andet sted hen end på ham og hans avis. I JP/Politikens Hus er Politiken således det medie, der har flest sager på samvittigheden. Hvilket avisen ikke ligefrem har udbasuneret med samme iver, som den har dækket MeToo-sager på andre medier.

Således stillede Christian Jensen for nylig nølende op til et interview med Ekstra Bladet, hvor chefredaktøren lød som en eksaminand, der har trukket et spørgsmål, han ikke lige har læst op på.

Tragedien er imidlertid, at alle ligner tabere. Ikke bare TV2, men også TV2-medarbejderne, hvis ledelse ikke lyttede til rimelige indvendinger. Og dertil dokumentaristerne og deres fire måneders møjsommelige arbejde. Og ikke mindst de optrædende kilder, hvis bidrag synes spildt.

Der begyndes forfra. Og det hele sker nu under et medie, som burde have nok i at undersøge og redegøre for sig selv. Og som har en åbenlys interesse i at gå i dækning bag en sexchikane-historie, der er mere opsigtsvækkende end mediets egen.

Dertil kommer, at TV2’s nyhedschef, Jacob Kwon, der af TV2-ledelsen blev sendt i byen med det budskab, at stationens ledelse efter fire måneder pludselig var forbløffet over et overvældende antal af sager fra egne rækker, står strippet tilbage.

Det er vanskeligt at undgå at grine eller være ironisk, når selvsamme Jacob Kwon efter at have opremset stationens egne kvaler med glæde proklamerer: ’På trods af disse udfordringer er der heldigvis skabt en rigtig god løsning, så historien kan komme ud på et troværdigt medie.’

Ordene ræsonnerer ikke alene i hans egen stations hule tilgang til sagen, men også i Politikens højtidelige løfte om en afdækning. Som der temmelig ironisk blev svaret på det indledende spørgsmål stillet her på Ekstra Bladet: ’Det er også mest troværdigt at have sexchikanesager i medierne samlet, hvor der er flest af dem, og hvor der er mest erfaring med den slags.’