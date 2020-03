Mette behøver ikke trykke på alle knapper

Aldrig har en dansk statsminister ændret så meget på vores liv på så kort tid. Derfor begynder en ny virkelighed for os alle mandag morgen. De fleste af os skal arbejde hjemmefra, vores børn må ikke komme i skole og børnehave, al sport og kultur er aflyst og folk, der har ventet i måneder på en ny hofte eller en undersøgelse, må vente endnu længere.

Ingen krise er nogensinde blevet mødt med så massive indgreb som den nuværende coronakrise.

Fredag aften oplevede vi igen Mette Frederiksen i den bedste sendetid afløse 'X Factor' og tale alvorsfuldt til nationen. Hun lukkede grænserne og smed nøglen til Danmark væk for alle andre end danskere.

Her hen over weekenden når vi formentlig op over 1000 smittede. Det kan lyde af meget, men udgør stadig kun 0,001 procent af den danske befolkning. Fire er indlagt på intensiv.

Flere kan naturligvis være smittede. Men når man ser tallene, kan det være svært at forstå de meget omfattende indgreb. Men lige nu kan vi ikke gøre andet end at stole på, at alvoren er nødvendig, og jeg var sådan set helt med Mette Frederiksens handlekraft indtil i går aftes.

Med fare for at bliver kaldt landsforræder vil jeg gerne have lov til at undre mig.

Corona kan ikke stoppes ved grænsen. Det er en verdensomspændende pandemi. Den svenske statsepidemiolog Anders Tegnell, kalder ifølge Aftonbladet den danske grænselukning for meningsløs: 'Historisk har det vist sig at være en fuldstændig meningsløs foranstaltning'.

Den største smittekilde kommer fra os danskere selv. På skisportstedet Ischgl i Østrig blev en stor gruppe unge danskere smittede, da de under højstemt afterski fløjtede i den samme coronasmittede fløjte. Udenrigsministeriet ved at der er 10.000 danske simkort i Østrig. Hvor mange af ejerne har også fløjtet i en coronafløjte? Alle med dansk pas er stadig velkomne, smittede eller ej.

Det giver jo ingen mening. Og bemærk, at der ingen sundhedspersoner var til stede, da Mette Frederiksen fredag aften lancerede de lukkede grænser. Omkring hende sad politi og justits- og udenrigsminister.

Lukkede grænser er ikke et sundhedsinitiativ. Det er et symbol. Mette Frederiksen er bestemt dybt troværdig i rollen som handlekraftig statsminister. Men selvom man kan handle, og har ret til at trykke på alle knapper, så skal man kun trykke på de knapper, som giver mening.

Corona slipper vi ikke for. Vi kan forhåbentlig forsinke den for nogle af os, men vi skal alle have den på et tidspunkt.

Jeg håber, Mette Frederiksen vil handle lige så konsekvent, når hun skal til at rydde op efter nedlukningen, når tusindvis har mistet deres job og hundredvis af virksomheder er lukkede.