Mette-defekten

Det er en fiasko for Socialdemokratiet. Ser man mindre end et år tilbage, lignede Mette Frederiksen en af danmarkshistoriens stærkeste statsministre. Hun ville som en hærfører til hest utvivlsomt skridte hen over en nedlagt, såret og lidende opposition på den kommunalpolitiske slagmark dette efterår.

Men tirsdag tabte statsministeren og regeringspartiet fire procentpoint.

Lad os opstille det som en slags ligning. Mette Frederiksen går fra at ’redde Danmark og danskerne’ og være coronaens betvinger til at få dette ubetingede overskud ganget med kvadratroden af en grundlovsovertrædelse, nogle slettede sms’er samt en portion magtfuldkommenhed og en stabschef på vej i forhør i Mink-kommission denne torsdag, og facit er blevet: et bemærkelsesværdigt minus.

Man skal selvfølgelig være varsom med at sætte lighed mellem kommunal- og landspolitik. Det er imidlertid svært at se andre forklaringer på den 180 graders-vending, kommunal-passet over Danmark netop har vist.

Socialdemokrater i mink-regioner som Nord- og Vestjylland tøvede ikke natten til onsdag med at udpege det bæst, som Mette Frederiksen mere end noget andet har forsøgt at holde ude af ligningen, som en afgørende faktor. Det er påfaldende, at den patos, der før sendte statsministeren og hendes parti i plus, når hun har fremhævet pandemien – som ellers kun en hyrde formanende taler om ulven – synes at have mistet sit greb i befolkningen.

Man kan håbe, at det er danskernes fornuft og kritiske sans, der er vågnet. For det er i kommunalpolitik som i landspolitik. Ærlighed og overensstemmelse mellem holdning og handling belønnes på den lange bane. Se blot Socialdemokratiets store og uafviselige triumf i Holbæk, der mest af alt ligner den undtagelse, der bekræfter reglen for Socialdemokratiet ved dette kommunalvalg.

Christina Krzyrosiak Hansen satte danmarksrekord i personligt stemmetal med 46 procent af alle de afgivne stemmer i Holbæk Kommune. Og da vi på Ekstra Bladet gik på gaden i Holbæk for at få en forklaring, var den enkel: Christina går ikke og gemmer sig, hun er ’åben’, ’til stede’, er der ’for enhver borger’ og har tilmed erklæret – uanset sit absolutte og overlegne flertal – at ’hun samarbejder med alle’.

Som en debattør skriver på Ekstra Bladets Facebook-side om det socialdemokratiske fænomen i Holbæk: ’Skal Mette til at være bange nu?’

Vi betvivler ikke, at Christina Krzyrosiak Hansen er en kommende socialdemokratisk statsminister. Men den nuværende bør mest af alt spørge sig selv: Hvordan gik jeg fra ’Mette-effekten’ til ’Mette-defekten’? Og derpå søge det moralske svar i Holbæk.