Mette elsker kriser

FOLKETINGSVALGET nærmer sig. Teoretisk kan Mette Frederiksen ganske vist vente helt til juni 2023, men så meget trækker hun den trods alt ikke i halen.

Derfor denne friske forudsigelse: Vi får valg inden for det næste års tid. Og en endnu friskere: Måske allerede i dette forår. Det sidste kunne være et scenarie, hvis statsministeren vil kapitalisere på den respekt, hun har opbygget for regeringens måde at håndtere coronakrisen på.

GANSKE VIST ER HUN lysår fra den rockstjerne-status, der blev hende til dels i den første fase af pandemien. I takt med, at coronaen viste sig ikke at være en ny udgave af den sorte pest, aftog landsmodereffekten betragteligt. Men noget er der dog stadig tilbage, og har hun råd til at lade den fordufte fuldstændig ved at vente?

Læg så dertil, at redegørelsen fra Minkkommissionen kommer til juli. Det var måske ikke helt dumt at få afregnet med vælgerne inden da.

UANSET HVAD: Mette Frederiksen næres af kriser. Og af at vælgerne er bange for noget.

Vi så det med coronaen. I takt med at dén dagsorden nu klinger af, skal der findes noget nyt, der kan fremme angsten. Hvad for eksempel med en truende krig – russerne kommer!

Lige så lidt som nogen med rette kunne mistænke hende for at være glad for coronaen, lige så lidt giver det selvfølgelig mening at påstå, at hun glæder sig over russernes aggressive stil over for Ukraine. Men når nu konflikten allerede er en realitet, hvorfor så ikke udnytte den til at give den i rollen som handlekraftig?

DET LIGNER I AL FALD mere end en tilfældighed, at statsministeren på samme dag, som corona-restriktionerne blev afskaffet, pustede sig op som militær hardliner. Uden at der i øvrigt var så meget som en ekstra bøjet femøre knyttet til budskabet. Dansk forsvar er præcis lige så nedslidt, som tilfældet har været længe. Hør hvor vi gungrer!

Skal vi ikke bare konstatere, at seancen mest var til indvortes brug. Mon ikke der trods alt skal mere til at give Putin nervøse trækninger end at høre trojkaen Frederiksen, Kofod og Bramsen gumpetungt læse op af forblommede erklæringer forfattet af embedsmænd?

Ret skal være ret: Budskabet forstærkes af, at Trine Bramsen i fredags forsvandt fra ligningen.

EKSTRA BLADETS Joachim B. Olsen stillede således det klart bedste spørgsmål forleden, da han bad statsministeren forklare, hvordan hun nærmest kunne erklære russerne krig – og så sidde med en så ringe forsvarsminister.

Den præmis afviste Mette Frederiksen selvfølgelig og skamroste i stedet Bramsen. Hun lignede da heller ikke en, der selv troede på, hvad hun stod og sagde.

Det holdt også kun lige indtil fredag, da hun satte Bramsen fra bestillingen. Dog ganske vist med den i særklasse lamme begrundelse, at landet havde brug for en stærk transportminister. Så dumme er vi trods alt ikke, statsminister!

TIL GENGÆLD NOTERER VI os, at endnu engang kom en krise belejligt for Frederiksen. Balladen med Benny Engelbrecht var en kærkommen lejlighed til at indsætte en stærk forsvarsminister – Morten Bødskov – og dermed ruste sig yderligere til det valg, der som nævnt i indledningen meget vel kan ligge lige om hjørnet.

Og hvis hun så i øvrigt kan holde frygten passende ved lige ude blandt vælgerne, ser det hele måske slet ikke så dumt ud for hende. Så kan folketingsvalget bare komme an.