Mette er mest til mænd

’METTES MANDEKLUB’, skrev vi i går på forsiden af Ekstra Bladet. Om den herreskæve kønsfordeling i den socialdemokratiske regering.

Ikke fordi vi finder det stærkt oprørende, at kun seks ud af regeringens i alt 20 ministre er kvinder. Det kan og bør gøres bedre, ja. Men vi stiller meget gerne spørgsmål, når politikere siger et og gør noget andet.

Regeringen erklærede således for nylig, at den går ind for kvoter til kvinder i bestyrelser for offentlige selskaber såvel som private virksomheder.

40 procent skal være kvinder.

HVOR SERIØST synes regeringen egentlig selv, at vi andre skal tage dette? I den socialdemokratiske folketingsgruppe er kun omkring en fjerdedel kvinder. I selve regeringen ligger man, som det fremgår, markant under en tredjedel.

Der har været fem ministerrokader siden valget i 2019. I fire af dem har Mette Frederiksen skullet udpege en helt ny minister. Tre ud af de fire gange har hun valgt en mand til den ledige ministerpost fra posten som partiets politiske ordfører. Og hver gang er ordførerposten blevet besat af en ny mand.

DET SER IKKE UD TIL at blive på Frederiksens vagt, at kvinder vinder frem på ministerposterne. Regeringen erklærede ellers i februar, at man pludselig havde ændret mening om et ti år gammelt EU-forslag om kønskvoter, der opstiller kravet om de 40 procent.

’Argumentet imod har været, at vi mente, at vi selv fint kunne skubbe udviklingen frem. Så det var ikke nødvendigt med EU-lovgivning.

Status er bare, at der stort set ikke er sket noget. Vi mener ikke, at det går hurtigt nok,’ sagde den nyudnævnte ligestillingsminister Trine Bramsen i denne anledning.

DET SIGES, AT GOD LEDELSE handler om at gå forrest. Om at vise vejen. Om at få folk til at følge sig. Og ikke om at sjoske efter tidens tendenser eller idéer.

Og derpå tvinge andre til at opfylde ens ønsker.

SOM MINDSTEMÅL bør Mette Frederiksen og regeringen vel praktisere det, de prædiker? Hvis Mette Frederiksen på den anden side ikke selv er i stand til at finde tilstrækkeligt med kvalificerede kvinder til ministerposter, hvordan skal man så karakterisere det, at erhvervslivet ved lov tvinges til at virkeliggøre, hvad Socialdemokratiet ikke selv magter?

Hyklerisk kunne være et bud.