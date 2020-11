Mette Frederiksen begår ikke fejl

DA Mette Frederiksen lukkede Danmark ned 11. marts, sagde hun: ’Vi står i en situation, som ikke ligner noget, vi har prøvet før. Kommer vi til at begå fejl? Ja. Kommer jeg til at begå fejl? Ja.’

SOM sagt så gjort. Men når Mette Frederiksen ulovligt beordrer, at 17 millioner mink skal slås ihjel, er fejlen ikke hendes. Det er den ansvarlige minister og embedsmændene, der ikke har passet deres pligter, må vi forstå. Dertil skal vi åbenbart bildes ind, at nyere danmarkshistories mest klokkeklare grundlovsbrud bare er ’en fejl’. De fleste af os vil nok ellers mene, at ’en fejl’ er at trykke forkert på et tastatur og ikke, at en hel branche er lagt død gennem et ulovligt dekret.

SOM Mette Frederiksen messer på Facebook, så skal vi bare stole på hende. Men hvordan kan vi det, når hun ikke tager ansvar for at overholde loven?

I DAG kommer den længe ventede minkredegørelse. I en uge har fødevareminister Mogens Jensen tåget rundt på samråd og i medierne og henvist til denne redegørelse, og det samme gjorde Mette Frederiksen tirsdag i Folketinget. Som om vi venter på en åbenbaring fra Gud.

MEN sandheden er tydeligvis, at første bud i den socialdemokratiske regering er, at man må ikke have andre guder end Mette Frederiksen. Ingen siger statsministeren imod eller anfægter, om de guddommelige dekreter nu også er lovlige.

REDEGØRELSEN vil med sikkerhed forsøge at få Mette Frederiksen af krogen. Mink-Mogens’ egen skæbne er mere uklar. Det er de røde, der afgør hans fremtid, og selvom de nu pr. efterbevilling har hjulpet regeringen med at gøre det lovligt at dræbe alle mink, så er spørgsmålet, om de røde også kan holde til at vende det blinde øje til lovbruddet? Ønsker de virkelig at reducere sig selv til Mette Frederiksens skødehunde?

STATSMINISTEREN sad for bordenden i Koordinationsudvalget og traf den ulovlige beslutning. Ansvaret er hendes. Men hun påtager sig det ikke og bliver efter al sandsynlighed ikke tvunget til det af et flertal i Folketinget.

FEJL er ikke noget, Mette Frederiksen begår. Den slags har hun folk til.