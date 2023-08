Mette har 'en anden version'

SÅ METTE Frederiksen vil afvise en international toppost, hvis den bliver tilbudt. Siger statsministeren.

Hvor er det flot. Her bagefter, hvor en toppost i form af Nato helt udeblev, stiller Mette Frederiksen sig op og erklærer, at den vil hun ikke have.

Men det ligner en metode for landets statsminister. En modus operandi, som man siger. Regeringen nedlægger f.eks. store bededag med en oprindelig henvisning til, at velfærdssamfundet ikke har råd til at beholde den. Bagefter viser det sig, at milliarder tværtimod længe er fosset ind i statskassen og fortsat gør det.

Desuden er nedlæggelsen af helligdagen overordentlig upopulær. Men så ændrer Mette målsætningen. Så havde det alligevel ikke noget med penge at gøre. Så var hensynet i stedet arbejdsudbuddet.

STATSMINISTEREN er på denne måde meget fleksibel.

Hun har således lige gjort det igen. I et opslag på Instagram vil hun ’gerne dele lidt tanker med os efter en vejrmæssigt dramatisk sommer.’ Og som hun skriver: ’Nogle af jer synes alligevel ikke, vi politikere gør noget hurtigt nok. Nogle mister endda modet - og håbet. Andre er bekymrede for, at det går for hurtigt. At det bliver for dyrt at få sit liv til at hænge sammen. At jeres arbejde eller virksomhed bliver tvunget til at lukke.’

Men ’som socialdemokrat’ er statsministeren ’optaget af begge bekymringer’. Her lægger vi mærke til, hvor gnidningsfrit landets leder indoptager sammenstød i politiske konflikter, som er hun en airbag, der på et tusindedelssekund blæser sig selv op med varm luft.

METTE FREDERIKSEN har ganske vist ikke lige nogen løsningsforslag i sit opslag. Hun tager også voldsomt med vand ind i kommentarsporet, der svømmer over af utilfredshed over SVM-regeringens nølende tilgang til klimakrisen.

Det uafhængige kontrolorgan Klimarådet kritiserer såmænd tillige regeringen for ikke at have godtgjort, at dens klimapolitik fører til at reducere CO2-udledningen med 70 procent i 2030.

Men som Mette Frederiksen udtaler til TV 2 om kritikken: ’Jeg har en anden version’. Og det er en version, ’hvor vi ikke har sat vores sammenhængskraft over styr,’ som hun udlægger det.

Vores statsminister vokser således hver dag med opgaven. Som hun skriver på Instagram: ’Vi skal gøre det hele’.

ENGANG VAR hun som bekendt ’rød, før hun var grøn’. Men nu er Mette både rød, grøn og blå. Mette er os alle. Og vi er alle Mette. Danmark er i gode hænder, og snart er verden reddet. Mere behøver vi ikke at vide. Synes statsministeren.