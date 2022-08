STATSMINISTER Mette Frederiksen synes i panik.

Der er ikke andre valide udlægninger af den socialdemokratiske leder og hendes partis opførsel her klokken kvart i et folketingsvalg.

Et er, at Mette Frederiksen stiller sig op sammen med Kandis og synger Kim Larsen. Folk aner nok hensigten. Men når statsministeren mod bedre vidende fremmaner vrangforestillinger i et lønligt håb om at redde sig selv og regeringen, bør det anholdes.

METTE FREDERIKSEN har erklæret tvivl om, hvorvidt minksagen er en ’skandale’. En overtrædelse af grundloven, 18-19 mia. kr. i erstatning samt en kommission, der mener, at ti topembedsfolk bør drages til ansvar for grov forsømmelse, er selvsagt en erklæring om det modsatte.

Annonce:

’Der er store dele af Storkøbenhavn, hvor jeg aldrig selv ville turde gå i dag,’ sagde Mette Frederiksen i sidste uge og foreslog hårdere straffe for vold som middel mod faren. Statistikker konkluderer det stik modsatte. Erfaringer med straf underkender forslaget. Og enhver københavner, der jævnligt bevæger sig i alle dele af København, ved, at statsministeren her fremstiller et falsk frygtscenario.

VI TALER et virkelighedsgreb, der er i vater med påstanden om, at det er farligt for store dele af Finland, når nationens statsminister danser.

SØNDAG PANIKKEDE hele Socialdemokratiet så. Politiken oplyste, at Mette Frederiksens påstand om, at Medarbejder- og Kompetencestyrelsen er en ’uvildig’ styrelse, heller ikke er helt virkelig. Altså, at det er en styrelse uden påvirkninger fra politikere eller det embedsværk, hvis virke i minksagen styrelsen blev sat til at veje.

Departementschefen fra Skatteministeriet havde sneget sig med til vurderingen af sin chef, Barbara Bertelsen samt sine kolleger.

SAMTLIGE MINISTRE og socialdemokratiske klakører gik twittergang. ’Grotesk historie, hvor det insinueres, uden belæg, at der har været utidig indblanding,’ som skatteminister Jeppe Bruus skrev. Hvorpå han fik partiopbakning i et omfang, der øgede mistanken snarere end affærdigede den.

Annonce:

SKULLE SPREDNING af frygt eller intimidering på sociale medier fejle, har Mette Frederiksen endda andre paniske metoder. Man kan kaste penge efter vælgerne.

Næppe havde Ekstra Bladet bragt historien om varmecheckens vaklende vandring – uden om fattige danskere og hen til fest og stofmisbrug blandt studerende – før en ny check mod inflation er i posten fra regeringen. Og statsministeren ser i øvrigt gerne på, om lønningerne til offentligt ansatte er høje nok.

På trods af at inflation er som løbeild, hvorfor det er en skidt idé at kaste tændvæske efter den.

DET ER FAKTISK forbløffende. Vi skal ikke mange måneder tilbage, hvor Mette Frederiksen tronede med en EU-valgsejr. Ja, hvor hun og socialdemokraterne lignede et tiårsstyre.

Men hvis den paniske opførsel bevidner det sande niveau for partiet og dets ellers rekordstore kommunikations- og rådgiverfølge, bør et fald ikke begrædes.