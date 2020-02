Mette klædt af

HYKLERIET DRIVER ned ad nakken på statsministeren og hendes nærmeste i regeringen.

HVAD DER STARTEDE som en megabrøler, fremstod i løbet af i går mere og mere som en afklædning af Socialdemokratiets mørkeverden og systematiske beskidte metoder.

FREDAG BEDYREDE finansministeren på ministeriets stengang, hvor inderligt han håbede at lande en aftale med Venstre om udligningsreformen. Den, der skal flytte rundt på 18,5 milliarder kr. mellem rige og fattige kommuner.

SAMTIDIG OPFORDREDE Socialdemokratiet Venstre til at ’droppe Christiansborg-fnidderet’ ...

HER BLEV HENTYDET til, at Venstre igen og igen har måttet efterspørge regulært talmateriale og beregninger bag regeringens udspil. En opfordring, der siden er forstærket og gentaget – også af Socialdemokratiets egne borgmestre – og som regeringen nølende har måttet efterkomme.

SAMTIDIG MED de fromme ønsker om et fnidderfrit forhandlingsmiljø, trykkede Socialdemokratiet på startknappen i førerbunkeren til et koordineret, mangearmet skyggeangreb på Venstre.

Helt ned i detaljen gennemarbejdet og uddelegeret til navngivne frontsoldater, der skulle rykke i felten, f.eks. på sociale medier. Spindoktorer i Finansministeriet skulle således misbruge oplysninger, der var faldet i fortrolighed i forhandlingerne, hvad der er helt uhørt.

MEN MEDARBEJDEREN, der skulle sende angrebsplanen ud til alle på mail, fik ved en fejl også sendt den til en af journalisterne på Jyllands-Postens Christiansborg-redaktion. Både journalisten og S-medarbejderen hedder Mie... Og så kom den samlede plan selvfølgelig frem i avisen.

STATSMINISTEREN BØR undskylde! Det mener både Venstre og de radikale. Finansminister Nicolai Wammen har allerede forsøgt at skærme statsministeren for ydmygelsen ved at lægge sig fladt ned og sende undskyldninger ud i øst og vest.

MEN HVAD MED Socialdemokratiets overspindoktor, Martin Rossen? Dette her ligner i mistænkelig grad et eksempel på den monster-maskine, som han er blevet rost og frygtet for at have bygget op og kontrollere.

MED HAM PÅ BROEN, skulder ved skulder med Mette Frederiksen, skal alle ministre, spindoktorer osv. altid – og kun – udtale, hvad man har aftalt på forhånd. Ofte kun på mail for at undgå svipsere. Det er meget, meget vanskeligt at forestille sig, at der ikke står ’Rossen’ hen over angrebsplanen.

AT SE Socialdemokratiets store, forkromede spin-skude bore sin stævn direkte ind i en skarp klippe, er et bemærkelsesværdigt syn. Men det er sådan set ikke undskyldninger, der er brug for. Det er derimod en helt ny stil fra på Christiansborg i almindelighed og fra regeringen i særdeleshed.

VI SIGER TAK til de forældre, der i sin tid døbte deres kvikke børn ’Mie’.