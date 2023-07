Mette må gerne

MEDLEMMER af Københavns Borgerrepræsentation får kastet billetter i nakken til premierer på Det Kongelige Teater. Statsministeren kan kvit og frit nyde The Orange Feeling på Roskilde Festival. Og flere folketingsmedlemmer kunne på Volkswagens regning juble med til Danmarks EM-kampe i Parken i 2021.

Der er måske nok en mening med galskaben for politikere, der som led i deres hverv skal holde sig orienteret i kulturlivets slaraffenland. Men rimeligheden i de gratis goder forsvinder som dug fra en kold fadøl i solen, når omfanget ikke lægges åbent frem.

OFFENTLIGT ansatte er underlagt ganske andre retningslinjer. Social- og sundhedsassistenten, der har passet din gamle mor med største omsorg, må knap nok modtage en æske chokolade.

Sygeplejersken, som tog din hånd, da du fik at vide, at du havde kræft, kan ikke tage imod en buket blomster. Og pædagogen, der praktisk talt har opdraget dine børn, skal sige nej til en biografbillet som tak.

Flere eksperter har i hårde toner kritiseret omfanget af fryns, der tilfalder landets magthavere. For hvordan kan man vide sig sikker på, at det ikke har indflydelse, når der skal tildeles bevillinger, kompensationer eller støtte? Svaret er åbenhed og gennemsigtighed.

INFLUENCERE som Sofie Linde og Geggo skal markere på sociale medier, når et opslag er lavet i samarbejde med en virksomhed, hvis de har modtaget en gave, eller hvis de er kommet gratis på gæstelisten til en premiere.

På den måde kan følgerskaren gennemskue, når der er kommercielle interesser bag en anbefaling eller et opslag om en særligt god oplevelse.

NÅR Mette Frederiksen er på Roskilde Festival og lægger det på Instagram, hvor hun foretrækker at kommunikere med vælgerne, gælder der dog andre regler. Hun behøver ikke at nævne for dem, der følger med, hvis hun har fået billetten gratis.

Og lad os være ærlige. Det er nok de færreste vælgere, som selv opsøger den sparsomme information, der er tilgængelig gennem den såkaldte åbenhedsordning.

ET godt, gammelt ordsprog lyder: ’There is no such thing as a free lunch’. Ingen virksomheder eller organisationer tilbyder gratis billetter, partoutarmbånd, øl eller middage til politikere af deres hjerters godhed.

DERFOR dette velmenende råd fra Ekstra Bladet til politikerne: Læg det hele frem. Nu! Lad det være op til vælgerne at vurdere, om I virkelig bør komme gratis i Det Kongelige Teater eller på Roskilde Festival.