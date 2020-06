Mette Magtfuld

Man kan ikke bebrejde regeringen, at dens medlemmer kan lide magt. De er også gode til det. Jeg tror, at de fleste i Danmark har glemt, at Socialdemokratiet kun fik 25,9 procent af stemmerne ved folketingsvalget for bare et år siden. De regerer, som har de absolut flertal.

Oppositionen hævder, at regeringen opfører sig magtfuldkomment og skjuler oplysninger for dem. Men virkeligheden er nok nærmere, at oppositionen tåger rundt og ikke er i stand til at se klart.

Lad os flyve op i helikopteren og se det hele lidt ovenfra.

Da Mette Frederiksen lukkede Danmark 11. marts, fik hun i rekordtempo vedtaget en lovgivning, der tilsidesatte grundlovens bestemmelser om refusion, hvis en forretning bliver tvangslukket. Hvilket halvdelen af Danmarks forretninger blev. Samtidig satte hun Sundhedsstyrelsen ud af kraft og afskaffede midlertidigt epidemiloven i et år.

Det sidste viser sig så ikke bare at være midlertidigt – men permanent. Der skal laves en helt ny epidemilov om et år. Det opdagede oppositionen først i denne uge, da Berlingske ringede.

Mette Frederiksen tog altså den totale magt 11. marts – og fik lov til det. Hun kan nu uddele almisser til os alle i stedet for vores grundlovssikrede ret. Sundhedsstyrelsen behøver hun ikke lytte til, og oppositionen fatter tilsyneladende først tingene, når det er for sent.

Nu er statsministeren og finansminister Nikolaj Wammen så i gang med at dele feriepenge ud til os alle. Det er i øvrigt vores egne penge, der deles ud. Fuldstændig som at få en julegave, man selv har betalt. Det, vi ser i disse måneder, er opfyldelsen af den hedeste socialdemokratiske drøm om, at staten sørger for os fra vugge til grav.

Det var drømmen i 30’erne under Stauning, da fattigdommen skulle bekæmpes – og op gennem 60’erne og 70’erne, da velfærdsstaten blev opbygget.

Forskellen på dengang og nu er, at i dag sker alt på statens betingelser. Grundloven, demokratiet og eksperters veto er sat ud af kraft. 25 procent af de folkevalgte regerer over 100 procent af danskerne.

Det er på tide, oppositionen vågner og genopretter demokratiet.