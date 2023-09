Mette og Løkke skal undersøges

Så sprang der en bombe i kanonsagen:

Det viser sig nemlig, at det ikke var en sag, Forsvarsministeriet sad helt alene med. Slet ikke, faktisk. Både Statsministeriet og Udenrigsministeriet havde fingrene nede i den beskidte affære om Danmarks hasteindkøb af israelske våben, som endte med, at Folketinget blev vildledt.

Sagen handler umiddelbart om, at Jakob Ellemann-Jensen tilbage i januar, da han stadig var forsvarsminister, gav Finansudvalget få timer til at godkende et milliardindkøb af kanoner og raketkastere fra den israelske våbenproducent Elbit. Hastværket blev forklaret med, at hvis ikke man slog til nu, ville man komme til at vente meget længe på nye våben. Senere viste det sig, at helt så meget hastede det heller ikke.

- Det er en sag, der stinker helt vildt, som Jakob Ellemann-Jensen selv sagde til Ekstra Bladet for mindre end to uger siden.

- Jeg synes, det her skal undersøges. Jeg synes også, min egen ageren i det her skal undersøges. Selvfølgelig skal hvert blad vendes.

Men ak, det er ikke bare Ellemann, der skal undersøges her. Mediet Altinget kan nemlig fortælle, hvordan det svirrede med haste-mails i bredbåndskablerne mellem Forsvarsministeriet, Udenrigsministeriet og Statsministeriet i døgnene op til vildledningen af Folketinget.

'HASTER!', skrev det ene ministerium. 'Hurtigst muligt', svarede det andet. Det er måske ikke så underligt, at Udenrigsministeriet var koblet på – sagen handlede trods alt om landets sikkerhed. Men vi vil da rigtig gerne høre mere om, hvad Statsministeriet havde med indkøb af kanoner at gøre. Har Statsministeriet siddet i midten af et klæbrigt edderkoppespind og styret denne sag?

Det minder jo unægteligt om minkskandalen.

Derfor er det absolut nødvendigt, at Mette Frederiksens og Lars løkkes roller også bliver undersøgt. Som Ellemann sagde: Hvert blad skal vendes.

Men af samme grund er vi heller ikke ret optimistiske. I minkskandalen løb det hele på underlig vis ud i sandet. Der var ikke rigtigt nogen, der havde besluttet noget, og da slet ikke 'regeringen', for den arbejdede ikke som et kollektiv, fik vi at vide; den bestod bare af nogle isolerede ministre, som handlede hver for sig og helt uafhængigt af hinanden. Så mens det juridiske ansvar smuldrede væk, kunne man tørre det politiske ansvar af på fødevareministeren.

Gad vide, om det går ligesådan denne gang.

Men nu må vi have hele regeringstoppen undersøgt. Sagen stinker værre og værre.