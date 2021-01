Mette svigter coronahelte

I VALGKAMPEN lovede Mette Frederiksen og socialdemokraterne 1000 nye sygeplejersker. Det var for halvandet år siden og før corona. Nu er der mere brug for dem end nogensinde før. Men vi venter stadig.

TIL GENGÆLD taler Mette Frederiksen meget om, at vi skal vise samfundssind og sender ofte ’en kæmpe tak’ til sundhedspersonalet, der står i frontlinjen på plejehjem og sygehuse. Og der er også al mulig grund til at sige tak til disse coronahelte. De sover oprejst eller på en stol, bliver smittet med corona og byder alligevel ind på at tage ekstravagter, når de er raske igen.

EFTERFØLGENDE kan nogle af dem så konstatere, at de bliver straffet økonomisk for ekstravagterne, hvis deres kone eller mand modtager førtidspension. Indtægten fra overarbejdet bliver nemlig modregnet i pensionen. Bunduretfærdigt, men åbenbart ikke for Mette Frederiksen. Fra Folketingets talerstol afviste hun i går at ændre noget som helst ’på grund af et par enkeltsager’.

DET KAN førtidspensionisterne Lars Hansen og Poul Gebauer så tænke over, næste gang de får deres nedregulerede pension, og konen igen er væk på en ekstravagt.

METTE FREDERIKSEN opfører sig som slotsfruen, der gerne klapper tyendet på skulderen, men stadig kræver, at undersåtterne står til rådighed i døgndrift uden at få ekstra for det.

EN ANDEN socialdemokrat, Region Hovedstadens formand, Sophie Hæstorp Andersen, forsøgte op til jul at spise regionens sygeplejersker af med et honninghjerte. 447 af dem besluttede at levere honninghjerterne tilbage til den socialdemokratiske formand, der efterfølgende forsøgte at undskylde: ’Til jer, der har oplevet takken og honninghjerter på vores hospitaler som nedladende, vil jeg gerne undskylde – det har på ingen måde været vores intention.’

OG MENS vi stadig venter på flere varme hænder og en kontant økonomisk anerkendelse til dem, der slider i sundhedsvæsenet, kan vi endnu en gang konstatere, at politik alt for ofte blot er tomme ord og symbolske handlinger.