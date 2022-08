Mettes 'åbenhed'

Prædikatet magtfuldkommen og selvcentreret regeringschef klæber til Mette Frederiksen (S) og er hovedårsag til de radikales krav om folketingsvalg inden den politiske efterårssæson.

Minkskandalen har yderligere cementeret hendes ry som en ekstrem lukket beslutningstager og givet den borgerlige lejr medvind i meningsmålingerne.

Derfor var statsministeren efter Minkkommissionens barske konklusioner hurtig til at love bod og bedring med et løfte om at tage offentlighedsloven op til revision for ’at sikre bedre muligheder for indsigt’. Men det løfte holdt ikke længe.

I sidste uge spillede regeringen nemlig ud med et lovforslag, der vil gøre det nemmere for myndighederne at afvise ansøgninger om aktindsigt, der opfattes som ’chikanøse’ over for embedsmændene.

Eksperter har øjeblikkeligt advaret mod nye gummiparagraffer. De vurderer, at der er tale om stramninger, som lægger op til vide fortolkninger og dermed øger risikoen for at lukke døren for offentligheden endnu mere i.

Danmark er nordisk mester i mørklægning på grund af de stramninger af loven, som et bredt flertal i Folketinget vedtog i 2013. Her blev det besluttet at forringe borgernes muligheder for at søge aktindsigt i blandt andet den betjening, som embedsmænd yder en siddende minister.

Siden har flere partiformænd med den konservative Søren Pape i spidsen lovet at arbejde for lempelser – der er bare intet sket.

Under coronakrisen gik en alliance uden om regeringen bestående af oppositionen, de radikale og Alternativet sammen om et såkaldt ’åbenhedsmanifest’, der krævede ’fuld åbenhed om alle data og alle vigtige beslutninger.’

Venstres politiske ordfører, Sophie Løhde, skrev på Twitter, at ’mørklægning og hemmeligholdelse af data er helt uacceptabelt, når afgørende beslutninger skal træffes.’

Mange håbede, at Venstres nyfundne indsigt i farerne ved mørklægning ville få partiet til på den anden side af pandemien at tage et opgør med den gældende offentlighedslov, som de hidtil har værnet om sammen med Socialdemokratiet. Men det er ikke sket.

De færreste politikere er interesserede i at blive kigget efter i kortene. Men ikke mindst coronakrisen har vist, at det er vigtigt for offentligheden – og dermed demokratiet – at kunne trænge ind bag de nedrullede gardiner i regeringskontorerne og blandt andet få adgang til centrale arbejdsrelaterede sms’er, inden de bliver slettet.

For syv år siden varslede Søren Pape på sit partis årsmøde et opgør med offentlighedsloven. Men så blev han en del af regeringsmagten som justitsminister, og så var det slut med at arbejde for at fjerne mørklægningen. Ak ja.

Når valgkampen inden længe for alvor kommer i gang, er det derfor vigtigt at spørge til politikernes syn på åbenhed – og holde dem fast på det, hvis de bliver valgt.