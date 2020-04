Mettes blinde øje

MANGE SAMMENLIGNER det nedlukkede Danmark med de fem år under besættelsen. Den værste krise siden dengang ...

HER KAN DE UMULIGT tænke på, hvilken luksus de raske hjemmearbejdende eller fritstillede befinder sig i lige nu: Alt fra de første grønne asparges til ti slags opvaskemiddel bugner på hylderne i supermarkedet. Prisen på kalvekød falder ovenikøbet. Slagterierne mangler nemlig omsætningen fra de lukkede restauranter. Alle radiatorerne er dejligt varme, rødvinspropperne svupper op, og bilerne slubrer benzin i sig alt det, de vil, til den laveste pris i mands minde. Ensomheden og isolationen har sine formildende sider.

ALLIGEVEL HAR regeringen haft den frækhed at jokke på de tusindvis af anonyme frontsoldater ved kasseapparaterne i dagligvareforretningerne. Lønnen er stadig lav, smittefaren i top, og nu mister de også fridagene i påsken, fordi erhvervsministeren har givet dispensation, så dagligvarebutikkerne kan blæse på lukkeloven i de kommende helligdage. Branchen er ovenikøbet vildt uenige om udvidet åbningstid. Coop er lodret imod.

HK OG MANGE af de ansatte er rasende.

DET FØLES SOM et spark i tænderne efter at have holdt det hele kørende. ’Den beslutning belaster de ansatte yderligere, og vi finder ikke noget grundlag for beslutningen’, som HK-formand Per Tønnesen skrev i en pressemeddelelse. En kassedame fra Lidl på Fyn skrev: De ansatte har brug for et pusterum. Hvis man har glemt noget helt uundværligt, er der mulighed i de små butikker. Hvorfor skal føtex og Bilka tage omsætning fra dem?

PRÆCIS. Grundlaget blafrer i vinden – påskefrokosterne er som bekendt aflyst, så det traditionelle indkøbsræs er til at overse inden påsken.

OS BEKENDT har ingen horder af kunder hamret på Erhvervsministeriets porte for at få lov at købe karrysild og kærnerugbrød samtlige påskehelligdage? Dage, som de butiksansatte havde set stærkt frem til – de arbejder jo som de plejer i denne tid uden et kny. Nu bare uden åbne skoler og børnepasning.

METTE FREDERIKSEN OG CO. har virkelig vendt det blinde øje til her – det er, som om al opmærksomhed samler sig om den talende overklasse, der laller om solstrejf og angst i aviserne eller vanskelighederne ved at hjælpe ungerne med lektierne.

UDADTIL SKAL DET forestille, at erhvervsminister Simon Kollerup har tænkt på borgernes sikkerhed. I stedet for spidsbelastning ved kasseapparaterne op til påske, spredes indkøbene nu mere ud, så vi kunder er ’sikre’. Men der er jo lige præcis ingen normal spidsbelastning?

HYKLERIET dækker over, at en af detailhandlens store løver, Salling Group – der kører Netto, Bilka og føtex, bad om lov til at holde åbent hele påsken. Og så klappede Kollerup villigt hælene sammen. Skide være med kassedamerne.