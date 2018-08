Mettes DF-katalog

METTE FREDERIKSEN erklærede alvorsfuldt i går efter Socialdemokraternes sommergruppemøde i Kolding: – Jeg er ikke blokpolitiker.

SIKKEN ET held! For der er ingen rød blok længere. Tillid, fortrolighed og personlig kemi er udslettet mellem partierne.

TIL GENGÆLD lignede Socialdemokratiets udspil om ’nærhed’ noget, der kom direkte fra Dansk

Folkepartis propaganda-maskine. Vi manglede kun stokroser, en retriever og et par dannebrogsflag på det røde omslag.

MELODIEN er Thulesens sædvanlige postulat om, at alt var bedre i gamle dage: De små sygehuse, for eksempel, dem må vi have tilbage. Landbetjenten, der luntede ned ad hovedgaden og skabte tryghed, mens han optrevlede alt fra økonomisk kriminalitet til slagsmål på kroen. Vi må have 20 nye lokale politistationer.

MAN VENTEDE nærmest at se en hestetrukken selvbinder i det fjerne bag Mette Frederiksen fra de skønne tider før ’centraliseringen’.

HUN LOVEDE ’et trecifret millionbeløb’ til ti eller flere nye lokalsygehuse, hvor man også skal kunne få ordnet ukomplicerede operationer.

VORHERRE BEVARES – nej tak! Nu har vi de endelig fået udryddet de mange lokale fumlefingre, der aldrig fik rutine inden for et bestemt felt. Og et trecifret millionbeløb rækker i øvrigt ikke langt.

Der skal mange flere nuller på – men endnu bedre: Glem det!

FOLK ØNSKER SIG først og fremmest kompetent behandling og hurtige, effektive forløb. Læger, patientforeninger og sundhedsøkonomer var da også ved at falde skrigende ned af stolene over det socialdemokratiske forslag. Det er helt ude i hampen.

FLERE OVERLEVER jo netop kræft og hjerteproblemer, efter at sygehus-sektoren er blevet toptunet og centraliseret – faktisk af Lars Løkke – i sin tid. Flere bliver behandlet på landets hospitaler. Knæ og hofter kører på samlebånd.

SELVFØLGELIG kan alt blive bedre. Men for guds skyld ikke ved at sprede specialerne ud over det ganske land, så enhver provinsoverlæge skal klare alt fra grå stær til tarmslyng.

METTE FREDERIKSEN fralægger sig til gengæld ethvert personligt ansvar for, at rød blok er nedbrændt i mistillid og statsministerkandidater.

Det har heller intet at gøre, mener hun, med hendes højre hånd, Henrik Sass’, arrogante og fjendske måde at omtale de små partier i rød blok på.

TIL GENGÆLD kaldte hun selv den radikale Morten Østergaard ’udansk’. Også et yndet skældsord fra DF’s ordbog.

JO, Mette og Tulle skal nok finde melodien sammen, hvis resten af rød blok lige først gider lægge stemmer til ...