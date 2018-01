Mettes fake news

EN NY S-KAMPAGNE misbruger og manipulerer med forskningstal fra Trygfonden.

’FLERE OG FLERE danskere føler sig utrygge’, påstår Socialdemokratiet i sin kampagne-video. Og flere og flere frygter at få en uventet regning ind ad døren.

IKKE UVENTET tilbyder Socialdemokratiet over for denne triste udvikling at skabe mere tryghed, både generelt og i forhold til økonomien. Uden dog at komme nærmere ind på hvordan.

MEN danskerne er lige præcis IKKE blevet mere utrygge, viste det sig, da Ekstra Bladet sammenlignede videoens påstande med Trygfondens forskningsresultater. Også forskningschefen oplyser klokkeklart, at hans forskning viser noget helt andet end det, S påstår. ’Der er lige præcis ikke blevet flere utrygge’, siger han med henvisning til, at danskernes utryghed rent faktisk er stoppet med at stige siden 2015.

DER er tværtimod færre helt utrygge. Og færre danskere i forhold til tidligere gruer for en lammende regning. Befolkningen har faktisk mere fortrøstning til deres økonomi end tidligere.

HVIS DET IKKE var så umoralsk og løgnagtigt, er kampagnematerialet faktisk ret komisk i sin ubehjælpsomme forsøg på manipulation.

ETHVERT barn i folkeskolens matematikklasser ville slå lårene røde af grin, hvis de skulle lære noget af de ’lagkager’, der grafisk fusker med, hvor meget f.eks. 41 pct. faktisk er af helheden. Hos S er 41 pct. mere end halvdelen!

PLAT-VIDEOEN er desto mere sørgelig, fordi Socialdemokratiet meget sjældent kommer med politiske idéer eller synspunkter i disse år. Den der lever skjult, lever godt, er åbenbart tankegangen, og meningsmålingerne viser, at det er taktisk klogt at holde kæft eller nøjes med at udsende fake news.

HENRIK Sass Larsen udsendte for nylig endnu en af sine partibetalte fake news-videoer på partiets sociale medier. Denne gang klynkede Sass Larsen over, at han nærmest er nødt til at hyre Reimer Bo Christensen til at interviewe sig gang på gang, fordi det er umuligt at fremlægge sin politik i medierne. Men det er da ikke så mærkeligt, når Sass Larsen altid siger nej til at blive interviewet af andre end sin egen, betalte kælegris.

NICK Hækkerup var også en tynd kop te, da Berlingske for nylig virkelig stod parat til at lade ham udtale sig højt og bredt om, hvad S vil gøre anderledes end VLAK-regeringen – nu, hvor Hækkerup opfordrede Løkke til at udskrive valg. Efter et forkølet pip om, at S – muligvis – ville give flere penge til erhvervsskolerne, bad Hækkerup avisen om at søge yderligere oplysninger i sit partis sekretariat. Han kunne ikke selv komme i tanke om mere.

HVIS de ikke har noget at byde på, kunne de i det mindste indrømme det i stedet for at propagandere fake news.