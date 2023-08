Mettes kåde krigsteater

SELFIE-SMILENE er falmet. Tømmermændene hos magteliten har fortaget sig efter mødet med præsident Zelenskyj for få dage siden, da den ukrainske leder endelig kunne gå om bord i de kampfly, han så længe har ønsket sig.

En ganske alvorlig begivenhed, der med statsminister Mette Frederiksen i spidsen endte som et absurd teater.

Med Mette Frederiksen i hovedrollen stod et kvalmende jubelkor af politikere, erhvervsfolk og kulturelle spydspidser i kø for at lefle for landsfaderen i den armygrønne uniform. Der stod selvpromovering skrevet med camouflage-maling i ansigterne på dem.

EN SPYDSPIDS, der dog ikke har haft travlt med at tilslutte sig ensemblet, er filminstruktør Lars von Trier. På Instagram gør han sig - til stor forargelse i verdenspressen - til talsmand for, at russiske liv altså også betyder noget.

Meningsdannere verden over har allerede besluttet, at instruktørens udtalelse skal sammenlignes med dengang, da han til filmfestivalen i Cannes i 2011 udtrykte sin sympati med Adolf Hitler.

NOK VIRKER det tosset at benytte Zelenskyjs statsbesøg som lejlighed til at henlede opmærksomheden på de russiske liv, der er gået tabt i landets egen invasion af et frit land med massive civile tab på ukrainsk side til følge.

Men von Trier rammer hovedet på sømmet med sin analyse af, at Mette Frederiksen så både kåd og nyforelsket ud, som hun sad der. Barfodet og smilende fra øre til øre bag Zelenskyj i den dræbermaskine, F-16-flyet unægteligt er.

Det er krig. Der er menneskeliv på spil. Og selvom det til forveksling lignede en fejring af dronningens jubilæum, var Zelenskyjs besøg på dansk grund nødvendig krigsførelse på en dødalvorlig baggrund. Det skal vi ikke glemme.

HER PÅ Ekstra Bladet går vores fulde opbakning til Ukraine og det ukrainske folk. Vi fordømmer den russiske aggression, der bærer skylden for de liv, som går tabt på begge sider. Og vi deler stoltheden over donationen af kampflyene.

Det betyder bare ikke, at man partout skal stille sig op og forblændet smile ind i frontkameraet uden at stille spørgsmål og forholde sig kritisk til Ukraines handlinger i krigen.

DET BETYDER heller ikke, at vi bare kan se til, mens Danmarks statsminister i et anfald af kådhed og benovelse over fotomuligheden fjerner fokus fra alvoren af den ukrainske frihedskamp, som vi nu med de 19 F-16-fly har bidraget aktivt til.

Zelenskyj er tidligere skuespiller, men det var Mette Frederiksen, som endte med at gøre et teater ud af hans besøg.