Mettes koldstart

STATSMINISTER Mette Frederiksen er tilbage i den danske trædemølle efter nogle glamourøse måneder på alverdens diplomat-læber.

Men det sprudlende overskud fra grundlovsdag, hvor hun stod foran Det Hvide Hus og skulle forholde sig til en mulig fremtid som NATO-generalsekretær, synes meget langt væk.

Afbrændinger af koraner i København, optøjer i Mellemøsten og umulige krav fra lande som Tyrkiet og Irak om at indskrænke retten til at demonstrere her i landet har hun indtil videre sagt nul ord om. Det forekommer ellers naturligt, at statsministeren træder i karakter i sådan en sag.

HUN SKAL også finde ud af, hvad hendes eget parti mener om noget så jordnært som fremtidens ældrepleje. Det skal vi andre også. Ingen fatter en bønne:

Hendes politiske ordfører, Christian Rabjerg, vil have, at vi selv sparer op, hvis vi vil have lidt ekstra pleje. Skatten skal vi selvfølgelig stadig betale.

Det gjorde straks tre andre S-ordførere sure. Opsparing til ældrepleje er i strid med partiets principper, skrev de i en kronik.

SELV JUSTITSMINISTER Peter Hummelgaard (S) har hen over sommeren haft en mening om ældrepleje. Man skulle ellers mene, at emnet lå et par håndsbredder væk fra Justitsministeriets kerneområde, men det var vist også mest for at dunke udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) oven i hovedet, for at foreslå, at velhavende ældre bør betale selv.

Man mere end fornemmer, at den interne kamp om partilinjen lurer lige under overfladen i kølvandet på statsministerens NATO-eventyr.

MEN SELVOM Mette Frederiksen nu har bedre tid til at sætte den hjemlige kurs, så har hun foreløbig ikke gjort meget for at gøre os klogere på, hvad hun selv synes om ældreplejen – udover at erklære sig glad for debatten.

- Vi har en regering i Danmark, som ikke bare forholder sig til, hvordan vores velfærd ser ud i dag, men også, hvordan den vil se ud i fremtiden, har hun blandt andet sagt. Det betyder desværre ingenting konkret.

MEN RET skal være ret, statsministeren har da været synlig på det seneste. I hvert fald i onsdags, hvor hun deltog i fejringen af Jonas Vingegaard på Københavns Rådhus. Tour-vinderen var en inspiration for os alle, fastslog statsministeren.

Mette Frederiksen lader til primært at være inspireret af Vingegaards noget ordknappe optræden i offentligheden. Vi så dog gerne, at hun lod sig inspirere mere af Vingegaards pedalarbejde.

For det kan godt være, at det er lidt trist at være tilbage i trædemøllen. Men der skal stadig trædes, statsminister.