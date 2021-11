Mettes mand

Brancheorganisationen Danske Medier har fået ny direktør ved navn Mads Brandstrup. Han er tidligere pressechef i Socialdemokratiet.

Nu er der opstået tvivl om, hvorvidt den nye direktør er stoppet med at arbejde for den socialdemokratiske regering. Direktøren har muligvis forladt Mette Frederiksen, men Mette Frederiksen synes ikke at have forladt direktøren, kan man sige.

Brandstrup er hyret for at sikre direkte adgang til magtens inderste kammer, så al medie-, distributions- og anden støtte nidkært plejes samt opretholdes.

Danske medier har i disse år statsministerens kritiske opmærksomhed. Mette Frederiksen kan ikke lide os. Hun efterlyser ’den demokratiske samtale’ og påstår, at den bl.a. ødelægges af medierne. Med gemmelegen i mink-sagen in mente kan man kun fnyse og løfte et ironisk øjenbryn ad denne påstand samt holde et spejl op foran statsministeren selv.

Men i et interview i Berlingskes podcast ’Pilestræde’ giver Danske Mediers nye direktør, Mads Brandstrup, statsministeren ret.

’Jeg har også taget det her job ud fra et ønske om faktisk at gøre noget ved vilkårene for den demokratiske samtale,’ siger Brandstrup og hævder dertil, at mediernes opfattelse af, at Frederiksen og hendes ministres foretrukne kommunikation med danskerne ikke er de traditionelle medier, men Facebook og Instagram, er forkert.

Danske Mediers nye direktør burde vist være afluset inden sin tiltrædelse. Vi har her på Ekstra Bladet vanskeligt ved at se, at Danske Mediers nye direktør evner at repræsentere en kritisk presse.

Mads Brandstrups opgave er at være mediernes lobbyist for medierne hos regeringen. Han ligner snarere regeringens lobbyist i medierne.

Mette Frederiksen synger om, hvordan vi ’sikrer proportionalitet i mediedækningen’, og hvordan ’medierne’ kan bidrage positivt til at ’udvikle vores demokrati’. Mediebranchens nye direktør brummer med som anden stemme.

For det dér med ’den demokratiske samtale’ indbefatter åbenbart ikke, at statsministeren stiller sig til rådighed andre steder end på de sociale medier med vinduespudsning og makrelmad. Og slet ikke noget med offentlighedsloven, som vi her på bladet kalder mørklægningsloven.

På Ekstra Bladet forstår vi udmærket, hvis læserne synes, det der med politik og medier efterhånden ser lidt for sammenspist ud. Hvordan synes bestyrelsen for Danske Medier selv, det går?