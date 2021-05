METTES MASKEFALD

STATSMINISTER Mette Frederiksens store valgløfte om, at hun ’altid er på børnenes side’, hænger i pjalter og laser. Det er blevet en joke.

MASKEFALDET BEGYNDTE mandag, hvor Sundhedsstyrelsen tørt konstaterede i en pressemeddelelse, at coronaepidemien ’er under kontrol’.

For hvad var det nu, ’børnenes statsminister’ sagde, da hun i februar besøgte en skole i Lejre? Her lovede hun børnene, at de ældre elever ville få deres skoleliv tilbage, når epidemien er under kontrol. Altså nu.

MAN KUNNE derfor forvente, at Mette Frederiksen straks var fløjet op af stolen og havde indkaldt til hasteforhandlinger om fuld genåbning af skolerne. At hun havde slået fast, at NU er børnenes vanvittige hverdag endelig slut. Eller at hun i det mindste ville fejre udsigten til det med Napoleonshatte på Instagram.

DET SKETE IKKE. Slet ikke.

For da hun på et pressemøde tirsdag blev spurgt, om de ældste elever kan komme tilbage til skolen nu, lød svaret, at ’vi bliver nødt til at se tingene i sammenhæng’. ’Det afhænger af de politiske forhandlinger,’ lød tilføjelsen.

Indholdsløse teflon-svar. Og et ekko af ’der kommer en god løsning i morgen,’ som tidligere S-statsminister Helle Thorning-Schmidt, frejdigt turnerede med, når hun var presset.

DET ER IKKE første gang, at Mette Frederiksen snubler i sine valgpjecers glitrende papir, når de højtidelige løfter til landets børn skal omsættes til virkelighed.

I denne uge beskrev Berlingske, at der ved de seneste genåbningsforhandlinger end ikke blev regnet på, hvad det ville betyde for smittespredningen, at børnene kom tilbage i skole. Ikke overraskende erklærede Børns Vilkår sig ’rystet’.

VILLE EN, der ’altid er på børnenes side’, ikke have sikret sig de beregninger? Nidkært nærstuderet tallene og afsøgt alle muligheder for at genåbne skolerne? Jo.

Det er et historisk svigt. Et svigt fra en, der lovede at gøre op med andres svigt.

SKOLERNE ÅBNER snart igen. Der er i hvert fald flertal for det i Folketinget. Så står den på nye pressemøder og flere skåltaler. Men Mette Frederiksen havde i den forgangne uge chancen for at vise sig som børnenes fyrtårn. Men lyset er slukket.