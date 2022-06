Mettes maskefald

Det er et maskefald. Og det er spektakulært.

Som mindstemål må statsminister Mette Frederiksens mest betroede medarbejder, departementschef Barbara Bertelsen – hvis ikke det allerede er sket, inden dette trykkes – gå af.

Ja, Mette Frederiksen selv slipper sikkert for en rigsretssag. Fordi hun ikke vidste hun foretog sig noget ulovligt. Men rapporten fra Minkkomissionen er en anholdelse af Statsministeriet. Og det er dermed en pågribelse af hele Frederiksens væren og gøren som landets leder. Vi taler en tilfangetagelse af selve Mette Frederiksens styre.

Ti af nationens allerøverste embedsmænd – herunder ikke mindst Barbara Bertelsen samt departementscheferne i Justits- såvel som Fødevareministeriet og dertil rigspolitichefen – er af rapporten billedligt talt sat i ’futtog’, som man siger, når politiet på offentlig vej pågriber flere arrestanter.

Det er historisk. Men den særlige ironi heri kan heller ikke fremhæves nok.

Sagen blotlægger et socialdemokratisk styringsregime, der har ønsket at bekæmpe ’departementsstyret’. Med magt og brynde har man vredet armen rundt på embedsstanden, der først og fremmest skal lystre regeringen og ikke omvendt.

Vi taler faktisk en legitim hensigt. Men en fornemmelse af ’modsigelse tåles ikke’ opstod hurtigt blandt embedsfolk.

Barbara Bertelsen har hele vejen igennem været central i dette projekt. Lige som hun var det for Mette Frederiksens – i øvrigt helt berettigede - opgør med djøf’erne i Justitsministeriet i sin tid.

Minksagen viser, at denne ’my way eller the highway’-tilgang med en bevidst magtkoncentration i Statsministeriet modarbejder et sundt demokrati. Mette Frederiksen og kompagnis lukkethed og påståelighed har uimodsagt hobet sig op. Der har generelt ingen opposition været, ingen modstand, ingen modsigelse.

Helt frem til nu.

Socialdemokratiet har med sin oprustning af rådgivere, presse-klakører og kontrol gjort embedsapparatet til en tavs følgesvend i snor. Hvorfor man ikke kan være bestyrtet over, at ingen rakte fingeren synligt op hverken før eller under det centrale møde og gjorde opmærksom på, at det havde de ikke lov til, da Mette Frederiksen og juristen Barbara Bertelsen ville udrydde samtlige mink i Danmark.

Det er måske uretfærdigt, at de kuede i dette spil skal bøde for udåden. Modsat medlemmer af regeringen - med forbehold for, at tidligere fødevareminister Mogens Jensen stadig kan stilles for en rigsret for at lyve for Folketinget. Men Minkkommissionens rapport er således også en påmindelse til embedsapparatet om at udvise større mod. Om at nægte at lade sig politisere.

’Barbara Bertelsen har begået tjenesteforseelser af en sådan grovhed, at der er grundlag for, at det offentlige søger at drage hende til ansvar,’ siger rapporten.

Det er klar tale.

Det er tillige et maskefald. For en rethaverisk måde at føre regering på.