Mettes mavefornemmelse

FORSIDEN AF morgenavisen Berlingske er partiledernes foretrukne sted, når de skal præsentere store politiske udspil.

Som nummer syv i rækken på 13 dage var det i går Socialdemokratiets tur. Statsminister Mette Frederiksen vil øge danskernes tryghed med højere straffe, kunne vi læse.

IFØLGE METTE Frederiksen er danskerne blevet mere bange for at færdes på offentlig gade og vej. Vores utryghed er simpelthen blevet så stor, at folk på grund af kriminelle unge nu tager så mange forbehold for deres personlige sikkerhed, at det er direkte ødelæggende for vores samfund, forklarer Mette Frederiksen i interviewet.

På spørgsmålet om, hvor hun ved det fra, lyder svaret: – Det ved jeg, fordi folk fortæller mig det.

Annonce:

At de officielle tal kunne tyde på den modsatte udvikling, har statsministeren en god forklaring på. Problemet med kriminalitet kan være meget større, end vi aner. Hendes mavefornemmelse siger nemlig, at tallene dækker over et kæmpe mørketal.

– Der er masser af kriminalitet og chikane, som folk simpelthen ikke anmelder længere i det her samfund ... Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at sådan er det, forklarer hun.

BUDSKABET FRA statsministeren er nok engang rettet mod de mest frygtsomme og angste vælgere.

Da hverken vacciner eller håndsprit hjælper mod kriminelle unge, skal der derfor bygges nye milliarddyre fængsler.

Altså mange flere fængselsceller. Men de indsatte kan jo ikke bare passe sig selv, derfor kræver det flere fængselsbetjente. Forslaget vil også øge arbejdsbyrden hos domstolene, så der skal uddannes og ansættes flere politibetjente, anklagere og dommere, forklarer statsministeren.

DEN OPMÆRKSOMME læser af Ekstra Bladet ved, at der allerede er uhyrlige ventetider og sagspukler hos anklagemyndigheden og domstolene.

Annonce:

Den katastrofale mangel på fængselsbetjente er bare et kapitel for sig. Mette Frederiksen var selv beskæftigelsesminister i S-R-SF-regeringen, som i 2013 trodsede alle advarsler, da man tog lønnen fra fængselsbetjent-elever og erstattede den med SU. Et hovsa-politisk tiltag vedtaget med Enhedslisten, Liberal Alliance og de konservative.

HELT SOM FORUDSAGT styrtdykkede antallet af uddannede fængselsbetjente. Deres løn- og arbejdsvilkår har i samme periode medført masseflugt fra faget. I år er lønnen til fængselsbetjent-elever så blevet genindført.

Mavefornemmelsen siger, at elevløn nok skal få flere ind på uddannelsen. Men hvorfor skulle de unge ligefrem stå i kø til et hårdt og stressende job i Kriminalforsorgen? I dag kan en fængselsbetjent tjene mere ved at skifte til sikkerhedskontrollen i Kastrup.

Og følger man lidt med i de politiske udspil – som nævnt ofte i Berlingske

– så ved man også, at Danmark om få år vil mangle 35.000 pædagoger, lærere, sygeplejersker og socialrådgivere. Der vil også, ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, mangle 70.000 håndværkere og andre faglærte i 2025.

Annonce:

Førstnævnte gruppe er ifølge regeringen afgørende for velfærdssamfundets overlevelse – og sidstnævnte gruppe, de faglærte, helt afgørende for grøn omstilling og kampen mod global opvarmning.

Vi må altså forvente benhårde uddannelsespolitiske prioriteringer, hvis statsministerens mavefornemmelse for utryghed skal vejes op imod velfærdssamfundets og klodens overlevelse.