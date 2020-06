Mettes mavefornemmelser

Torsdag foretog regeringen en håndbremse-vending. Nu må vi alligevel godt tage på sommerferie i Europa. Det sker efter uger, hvor vi har fået at vide, at kun Tyskland, Norge og Island var sommerens muligheder, men at vi naturligvis burde vise samfundssind og brænde alle feriekronerne af her i landet.

Og da Mette Frederiksens corona-skræmme-retorik stadig sidder i kødet hos mange, har vi bestilt sommerhuse og kroophold som aldrig før. Nu må vi så alligevel godt tage til udlandet. Der er endda indført det, regeringen kalder ’objektive kriterier’ for, hvor vi må tage hen.

Så hidtil har der altså været tale om subjektive kriterier. Eller hvad?

Det forsøgte Ekstra Bladets reporter Brian Weichardt at få et svar på fra udenrigsministeren: ’Jeppe Kofod, hvad byggede de subjektive kriterier på, var det noget, I mærkede i maven?’

Det fik hverken Brian Weichardt eller alle vi andre et svar på. Og i virkeligheden er det ikke så mærkeligt, at Kofod taler sort, for hvordan skulle han nogensinde kunne forklare regeringens sommerferie-kovending?

Som chefen for Bravo Tours, Peder Hornshøj, siger til Jyllands-Posten: ’Jeg er dybt, dybt rystet over, at man vælger at lukke en hel branche ned i branchens vigtigste sæson, for derefter at åbne op igen tre uger senere’.

Der er to mulige scenarier for, hvad det egentlig er, der foregår: Enten er regeringen idioter og kører på deres mavefornemmelser, eller også er der faktisk tale om en nøje planlagt strategi, som skulle få os alle sammen til at blive hjemme og holde ferie i Danmark, så vi kan få gang i handel og omsætning igen. Og når vi så har bestilt sommerferie i Danmark, hvilket vi nu har gjort, så kan man godt lukke op igen for rejser til udlandet.

Personligt hælder jeg nok til, at det er en kombination af de to muligheder. Konsekvensen er i hvert fald, at en hel branche, rejsebranchen, er brændt ned uden mulighed for at hente de tabte millioner hjem.

’Hvad fanden sker der for dem’, sagde en af mine kollegaer.

Han er en af mange, der er blevet fanget i regeringens feriekaos, og derfor kommer til at betale for to sommerferier. Før corona havde han købt hotelferie til hele familien og naturligvis regnet med at få den refunderet og derfor købt en ny ferie i Danmark. Men nu har regeringen jo åbnet Europa, og så er der ingen refusion. Men nu kan han så ikke komme ned til hotellet, fordi der ikke er noget fly.

Jeg tror efterhånden, vi er ret mange, der er trætte af Mette og regeringens mavefornemmelser.