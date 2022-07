Mettes næse

På rekordtid er rød blok nået frem til, at Mette Frederiksen slipper med skrækken.

Hun er ganske vist blevet udstyret med en betragtelig næse for sin rolle i minkskandalen, men den rokker ikke ved hendes officielle status.

Socialdemokratiet, Radikale, SF og Enhedslisten har slået ring om statsministeren i et forsøg på at inddæmme kritikken, og derfor blev beslutningsprocessen i det såkaldte Granskningsudvalg kraftigt forceret.

– Et trist forløb, der nu får sin afslutning, konstaterede S-ordføreren Rasmus Stoklund lettet i går om minksagen.

Stoklund ved selvfølgelig bedre. Den er på ingen måde afsluttet for Mette Frederiksens vedkommende. Tværtimod.

De radikale har besluttet, at der skal være folketingsvalg efter sommerferien – og det krav er statsministeren nødt til at indfri, hvis hun vil undgå et mistillidsvotum.

Tidspunktet kan dårligt være værre set med regeringens øjne. For de borgerlige vil bruge og misbruge valgkampen til at stemple Mette Frederiksen som en utroværdig politiker, der løber fra ansvaret og lader ti topembedsmænd tage skraldet for at redde sit eget skind.

Hvis statsministeren er så stensikker på, at hun ikke har overtrådt ministeransvarlighedsloven, kan det undre, at hun ikke accepterer paradeforslaget fra blå blok om at få uvildige advokater til at vurdere, om Minkkommissionens rapport bør følges op af en rigsretssag.

For hvis hun er ren, hvorfor så ikke få det blåstemplet af juridiske hjerner, så enhver tvivl kan blive elimineret også hos vælgerne?

Næsen til Mette Frederiksen beviser endnu en gang, at dansk politik mere er styret af mandaternes styrke end af ønsket om retfærdighed og retssikkerhed. Går den, så går den, hvis blot 90 folketingsmedlemmer kan blive enige.

Minksagen er en politisk skandale af dimensioner. Det må den fyrede Mogens Jensen og en række embedsmænd bøde for, mens den øverst ansvarlige, statsministeren, slipper med en næse. Men det kan vælgerne snart lave om på.