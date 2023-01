Mettes nødløgn

DER ER krise. Der er krig. Så det er nødvendigt, formaner statsministeren. Storebededag må og skal droppes.

LANDETS leder holder en nytårstale. Den første i spidsen for en helt ny, angiveligt sensationel, ’bred regering’, og bagefter er det mest kontroversielle, at Mette Frederiksen og kompagni – fortsat - vil droppe storebededag.

ENDDA selvom ikke alle bryder sig om det, som statsministeren ’fornemmer’.

OPSTANDELSEN er dog forståelig. For vi taler ikke bare om vrede bagere, der mister deres varme hveder-omsætning eller fagforeninger, der gerne vil vide, hvad overenskomstforhandlinger skal bruges til, hvis regeringen alligevel vil bestemme det hele - eller hvor den af regeringen lovede lønkompensation i øvrigt skal komme fra?

Annonce:

NÆH, Danmarks nyslåede regering har simpelthen serveret ideen med en falsk begrundelse. Overskuddet på statens finanser ved at begrave storebededag går angiveligt til krigen Ukraine, hedder det. For ’pengene skal gå til at styrke vores nationale og europæiske forsvar.’

METTE Frederiksen elsker som bekendt at tale krisesprog. Det letter ligesom al politiks gang i den offentlige mening, at den fremføres som noget nær nødværge. Frederiksen forfiner hermed eksfinansminister Bjarne Corydons 'nødvendighedens politik’, som var en slags modsætning til ønsket politik. Statsministeren destillerer metoden til en nødløgn.

FOR SKAL man følge logikken om, at penge fra nedlæggelsen af storebededag går til forsvaret af Ukraine, kunne man lige såvel tale om, at indførelse af topskattelettelser på modsat vis må forhindre et forsvar af Ukraine. For i sidstnævnte tilfælde mister staten penge, der i statsministerens logik vel burde gå til forsvaret?

Annonce:

DET ER bemærkelsesværdigt. Ingen af de tre partier i Danmarks nye regering stiller sig fuldhjertet bag koblingen af en aflyst helligdag med forøgelse af forsvarsbudgettet. En naturlig forklaring er selvfølgelig, at ikke alene tvivler regeringen selv. Man aner også faren for, at sløjfningen af storebededag kan forlise, allerede inden den har forladt havnen.

OG usikkerhed om ideens oprindelse tjener alle tre regeringspartier som kamuflagebeklædning: ’Det er ikke noget, der er dyrket i vores forhave,’ vil de sige. Og skal vi ikke gætte på, at det i så fald ikke bliver sidste gang, man ser denne form for flyverskjuls- og forsvarstaktik fra SVM-regeringen?

DET bemærkelsesværdige ved statsminister Mette Frederiksens tale er, at den egentlig ikke forpligtede nogen eller noget i regeringen til noget konkret. Mens det forholdt sig omvendt med resten af os borgere i Danmark.

HVEM ER det egentlig, der har forsømt samt kørt forsvaret af Danmark og Europa i sænk? Vi spørger bare.