Mettes pindemads-pladder

Den politiske samtale er blevet mere overfladisk’, lød det i sidste uge fra statsminister Mette Frederiksen.

Ordene var paradoksalt nok startskuddet til den mest ukonkrete – og ja, overfladiske – konference i dansk politik i mands minde, 'Fremtidens Danmark’, der ifølge statsministeren skal gøre os både ’retfærdigere’, ’ansvarligere’ og ’flittigere’ i de kommende år.

Selv Lars Løkke Rasmussens ’Disruptionråd’ – hvis nogen ellers kan huske det – blegner i disciplinen pindemads-pladder sammenlignet med Mette Frederiksens nye prestigeprojekt.

Én ting er, at statsministerens projekt dumper fælt i ikke-testen. Det er der så mange politiske udmeldinger, der gør. Langt værre er det, at Mette Frederiksen præsenterer det som selve redningen for dansk politik. Det er det ikke. Tværtimod.

For det kan meget vel være, at tomme floskler kan bære en selvlært coach gennem et foredrag for management-kursister på den lokale aften-skole. Men det er simpelthen ikke nok for en statsminister, der taler til vælgerne. Må vi i stedet bede om noget konkret politik at forholde os til, tak.

Et alenlangt interview med statsministeren i Politiken i sidste uge gjorde os ikke meget klogere på projektets endemål. Her er for eksempel regeringschefens svar på, hvad hun vil gøre for at få omsat de fine paroler til noget bare tilnærmelsesvist håndgribeligt:

’Det har jeg gjort mig mange overvejelser om. Og ja, jeg er i virkeligheden spændt på, om vi overhovedet kan få gjort noget ved det,’ lød svaret. Tak for kold konference-kaffe, statsminister.

Mette Frederiksen fik dog fremstammet noget med, at politikerne skal passe på med at reagere på alle mulige enkeltsager og prøve at lave færre love fremover. Det er der intet som helst epoke-gørende i. Det har politikere sagt, lige så længe nogen kan huske.

Men det kunne da være interessant at høre statsministerens og det samlede regeringsholds svar på, hvilken konkret lov de har lavet siden valget, som man kunne have undværet, og som aldrig skulle have være gennemført. Som enten var helt overflødig eller ligefrem skadelig. Et forsigtigt gæt herfra er, at listen vil være yderst overskuelig.

’Folketinget skal op i helikopteren,’ siger Mette Frederiksen. Nej tak! Vi vil hellere se jer i værkstedet. Og høre jer tale i et konkret sprog, så vi forstår, hvad I har tænkt jer.