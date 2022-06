METTES SELVRENS

HVIS STATSMINISTER Mette Frederiksen var en ovn, ville der lige nu være fyret helt op for pyrolyse-funktionen.

Forud for Minkkommissionens rapport er hun i gang med en desperat omgang selvrens, senest i et interview over fem sider i Berlingske, hvor hun i kort form bedyrer sin uskyld i mink-skandalen. Igen-igen. Men hun gør også noget andet: Hun forsøger at true sine støttepartier til tavshed.

DER ER DA også uendeligt meget på spil for Mette Frederiksen, hvis det ender med en rigsret. Hendes tid som statsminister, for eksempel. Og det prøver hun så at komme i forkøbet ved – langt nede i interviewets tredje spalte – at hævde, at man i praksis starter en rigsret, hvis Folketinget beder uvildige advokater om at vurdere sagen.

ARGUMENTET STÅR i skærende kontrast til det, som Socialdemokratiet mente, da det drejede sig om Inger Støjberg:

Her ønskede Socialdemokratiet nemlig at få advokater til at vurdere, om der var grundlag for en rigsret. Det skete med den begrundelse, at advokaterne skulle ’rådgive Folketinget om, hvad næste skridt skal være’. Der var med andre ord ingen som helst automatik i, at man derved reelt startede en rigsretssag.

SELV DA advokaterne havde vurderet, at der var grundlag for en rigsret mod Støjberg, brugte Socialdemokratiet lang tid på at beslutte sig for, at hun skulle for retten.

Kort sagt: Enten var det spil for galleriet dengang, eller også er det spil for galleriet nu.

SPØRGSMÅLET ER, hvorfor statsministeren er så hunderæd for at slippe advokater løs på sagen med al deres kolde jura. Men hvorom alting er, så er det åbenlyst, at der lige nu skides grønne grise i Statsministeriet, som ifølge et lækket udkast fra kommissionen har handlet ’meget kritisabelt’.

ET ANDET tegn på, at de statsministerielle svedperler nu har frit løb, er, at Mette Frederiksen tilbød Berlingske interviewet, før journalisterne kendte kommissionens konklusioner. Et træk, der flugter uendeligt dårligt med Frederiksens seneste bandbulle mod medierne for at bringe alverdens udsagn uden at kende fakta.

DROP PYROLYSEN, Mette. Hvis der er så pinligt rent i din ovn, burde det jo ikke være noget problem at få eksperter til at åbne lugen og kigge ind.