Mettes skødehunde

NYE MINISTRE fik måske nogen til at se en eller anden fornyelse for sig i regeringen. Glem det.

METTE FREDERIKSENS jerngreb fortsætter. Hverken Flemming Møller Mortensen, som er ny ulandsminister, eller Rasmus Prehn, nyudnævnt fødevare- og landbrugsminister, stempler ind med noget, der ligner visioner eller – i hvert fald hidtil ikke – selvstændige tanker. De færreste i befolkningen aner en brik om, hvem de er.

HVIS DET STÅR TIL statsministeren, skal der helst ikke ske for meget, og ingen skal optræde som magtfulde solister. Og her passer Prehn og Mortensen ind som en småkage i en barnemund. Ellers var de heller ikke blevet forfremmet.

LIGESTILLINGSOMRÅDET kunne måske have fået en kvindelig minister. Men dét område blev tydeligvis ekspederet som ren pligt og lagt over til beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard. Så kan han lige gå forbi Ligestillingsministeriet hver fredag og sige et par malmfulde ord om ligeløn og undertrykte indvandrerkvinder.

STATSMINISTEREN BESTEMMER alligevel det hele. Regeringen er nærmest blevet hendes personlige magtprojekt, hvor samarbejde med Folketinget og den slags detaljer er blevet fejet til side. Den enevældige stil bliver hver gang udlagt som resolut handlingskraft. Også embedsværket er – som minksagen sørgeligt demonstrerer – grebet af, hvor vigtigt det er for dem, hvad Frederiksen synes, snarere end faglighed og samarbejde med venner og modstandere.

I GÅR FIK HUN endnu en gang vrisset ad et spørgsmål om, hvad hun selv gjorde, da hun opdagede, at hendes minkordre var grundlovsstridig. Det er stadig ’et mærkværdigt spørgsmål’, mener hun. Selvom hun havde vidst, at minkaflivningen var uden hjemmel i loven, ville hun havde gjort det samme, forklarede hun på slotspladsen.

DET ER TEMMELIG opsigtsvækkende, faktisk! Det risler en koldt ned ad ryggen – for hvad betyder efterhånden egentlig noget, hvis statsministeren blæser grundloven en hatfuld, fordi hun mener, at ’folkesundheden’ kræver det?

HELDIGVIS RAMMER ledelsesstilen så også Mette Frederiksen hårdt, når det går helt galt. Selvom hun vredt og febrilsk prøver at vaske alt medansvar for minkskandalen af sig, er hun syltet ind til op over begge ører.

NÆSTE GANG HUN appellerer til, at vi bare skal være helt trygge, når hun drøner ud ad tangenten, bøjer vælgerne sig måske ikke i samme taknemmelige andagt.

ET ANDET GODT TEGN er, at epidemiloven, der skulle give regeringen endnu mere magt over civilbefolkningen, blev endnu en tabersag. Statsministeren erkendte selv i tirsdagens spørgetid, at den er en total ommer. Alle skal starte forfra, fordi alle andre partier fandt, at den giver regeringen alt for meget magt over borgerne.