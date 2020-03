Mettes tøven

CORONAEN HAR det seneste par dage fået besk smag af alvor.

Statsminister Mette Frederiksen gjorde tydeligvis et utilstrækkeligt job, da hun fredag holdt pressemøde med meldingen om, at borgerne selv må klare smittebekæmpelsen efter myndighedernes anvisninger.

Det fik mange danskere til at opføre sig over for advarsler på samme måde, som publikum i sin tid opførte sig over for Dirch Passer, når han forsøgte sig med alvorlige roller.

Fredag aften blev balletmesteren i Det Kgl. Teater grinet ud, da han trådte frem og forklarede, at man af hensyn til virussen havde halveret antallet af publikumspladser, og hvis nogen havde symptomer, skulle de forlade salen. Der blev endda dobbelt grinet, da han fulgte op med, at ’det altså er alvor, det her.’

METTE FREDERIKSEN har ikke ligefrem taget det lederskab på sig, som det er at fortælle den usminkede sandhed og derpå drage konsekvensen. I stedet for opfordringer, burde hun være kommet med klare restriktioner, hvilket vi undrede os over på lederplads lørdag.

Et midlertidigt forbud mod større forsamlinger i stedet for en opfordring havde været på sin plads. Lige som håndfaste påbud ville have været det. Som en læser berettede i Ekstra Bladets liveblog om coronavirussen mandag:

’En chauffør er kommet hjem fra Norditalien. Han skal åbenbart ikke i karantæne, da hans arbejdsgiver mener, han sagtens kan arbejde. Og lægen siger, det er op til arbejdsgiveren. Kan dette virkelig være rigtigt?’

SVARET ER JA. I Danmark foretrækker statsministeren at overlade ansvaret til eksempelvis arbejdsgiverne. Lige som 50 mand netop landet i Kastrup fra Norditalien kan gå uantastet og direkte ned i metroen.

Det er således ikke lykkedes Mette Frederiksen at indprente det. Så lad det være sagt, at situationen er meget alvorlig. Mette Frederiksen må vel have vidst dette? Hun havde trods alt den samlede hjemlige sundheds-ekspertise at trække på. Det har andre ikke, hvorfor det kun er psykologisk forståeligt, hvis nogle gør grin med situationen.

MANDAG TRÅDTE Mette Frederiksen så frem igen. Det skete efter et møde med lønmodtager- og arbejdsgiverorganisationerne. Statsministeren lovede pludselig at se på noget kompensation: ’Vi arbejder videre på en model, hvor nogen kan kompenseres,’ lød det, og der blev talt om udsættelse af moms og skat.

Der var gået en weekend, hvorefter noget var gået op for statsministeren. Noget, hun faktisk burde have adresseret allerede fredag, og som flere netop efterspurgte før weekenden. Sjovt nok, vil nogle måske ligefrem sige. Men det er det ikke.