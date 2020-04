Mettes tomme tale

STATSMINISTEREN FEJREDE den delvise åbning af Danmark med et stort set totalt indholdsløst pressemøde. Jep, vi har gjort det fornuftigt her til lands. Især har de 70- til 79-årige taget anbefa-lingerne til sig. De har isoleret sig selv, og derfor er coronakurven forblevet flad.

DET BENYTTEDE statsministeren til at rose sig selv og sin regering for, og dermed fjernede hun opmærksomheden fra den kritik, der har været rettet mod hende for nærmest at have genindført enevælden.

MÅSKE HAR Mette Frederiksen alligevel taget en del af kritikken til sig. I hvert fald lover hun, at hun vil inddrage de øvrige partier på Christiansborg, når de næste skridt i genåbningen af Danmark skal tages. Derfor var partilederne i aftes indkaldt til møde. Bedre sent end aldrig, kan man sige. Hvis man altså er flink.

MEN DET VIRKER ærlig talt en kende hult, når statsministeren, efter egenrådigt at have truffet de store og afgørende beslutninger, opfordrer partilederne til ’sammenhold’ og til, at alle partier bakker op om myndigheders anbefalinger.

DET SKAL DOG ikke ske uden først at stille spørgsmål til klogskaben i anbefalingerne. Lad os tage eksemplet med de børn, der i dag begynder i daginstitution eller skole. Her var anbefalingen først, at børnene godt kunne begynde, selvom der er en coronasmittet i familien.

STORE SOCIALDEMOKRATISK ledede kommuner satte dog foden ned. Aarhus, Odense og Aalborg ville ikke følge anbefalingen.

BYRÅDSPOLITIKERNE ER trods alt tættere på borgerne, og de kunne mærke utrygheden hos børnefamilierne. Derfor måtte sundhedsminister Magnus Heunicke ændre anbefalingen, således at børn med en coronasmittet i familien naturligvis ikke skal tvinges i skole eller institution.

TINGENE HÆNGER DOG stadig ikke sammen. En sosu-medarbejder med en syg i familien skal stadig gå på arbejde. Her tager ældreminister Magnus Heunicke ikke hensyn til en af samfundets svageste grupper, beboerne på landets plejehjem.

SELVFØLGELIG BLIVER der lavet fejl undervejs. Det er uundgåeligt. Coronakrisen er den største udfordring, Danmark har stået i siden Anden Verdenskrig. Det betyder ikke, at den frie debat skal ofres, og at man ikke kan stille spørgsmål ved de meget vidtgående beslutninger, som regeringen træffer.

STATSMINISTEREN FIK al det medløb, hun kunne ønske sig fra det øvrige folketing og fra befolkningen, da hun lukkede landet ned. Det var rettidig omhu. Men alt for hurtigt udviklede det sig til magtfuldkommenhed. Det kan man også bebrejde en svag opposition, som totalt har glimret ved sit fravær.

NU KOMMER VI til en fase, hvor der bliver åbnet yderligere, hvilket vil betyde flere smittede og flere døde. Der er igen tale om vidtgående beslutninger, vi som samfund med rette kan forlange at blive inddraget i. Det gøres gennem en fri og åben debat.