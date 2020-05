Mettes triumf

Det rullede hen over TV2-News fredag eftermiddag. Og det stod på samtlige avisers websites:

’Brostrøm blev bedt om at tilsidesætte sin faglighed.’

Ja, gudskelov, tænker jeg. Er det en skandale, at vi i Danmark ikke er endt som i Sverige? Se, hvor magtfuldkomment Mette Frederiksen og regeringen har handlet, hedder det forarget. Man ignorerede Sundhedsstyrelsens anbefalinger og lukkede i stedet Danmark jernhårdt ned 11. marts.

Ja, gudskelov, gentager jeg for mig selv.

Misforstå mig ikke. Jeg er glad for at være på en avis, der bedriver kritisk journalistik og ikke er bange for – eksempelvis i undersøgende artikler og med en ufortøvet Henrik Qvortrup iført mikrofon – at stille statsministeren særdeles relevante spørgsmål, som vi bagefter bliver shitstormet for. Det kunne TV Avisen lære af.

Det er derfor, vi er her. Journalistik skal ikke være populær (ping, Kåre Quist).

Jeg er bare ikke i vater med, at ’Mettes lille nødløgn er et stort problem’, som Qvortrup – og mange andre – eksempelvis udlagde historien om, at Mette Frederiksen enerådigt og mod sundhedsmyndighedernes anbefaling lukkede landet ned.

Det er ikke et problem. Det er en kæmpe triumf for Mette Frederiksen. Og vil man virkelig sande hvorfor, skal man se på Sverige. Her udfoldes det scenarie, som direktør i Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm i sin tid dybest set lagde op til.

For ikke mange døgn siden oplevede vi i Danmark første dag med nul døde af coronavirus. Sverige havde samme dag 117 døde. Denne fredag – mens dette skrives – ligger Danmark nok engang på nul. Sverige melder om 84 døde.

I Sverige har man rettet sig efter sundhedsmyndighederne. I Danmark har man ikke. Danmark har vundet. Sverige har tabt. Alt tyder på, at den forestående undersøgelse af regeringens og sundhedsmyndighedernes coronahandlinger vil statuere netop denne udlægning samt blive sønderlemmende for Søren Brostrøm samt direktør for Statens Serum Institut Kåre Mølback og deres ’tilsidesatte faglighed’.

Vi taler om en Sundhedsstyrelse, der i januar ikke mente, at en eneste person med sygdommen ville nå Danmark. Og om et institut, hvis direktør har tumlet rundt i forestillingen om flokimmunitet.

Hvem er egentlig kommet med ’nødløgne’ her? Og hvad har været det egentlige problem, vil jeg gerne spørge. Gud ske tak og lov, at Brostrøm og kompagnis ’faglighed blev tilsidesat’.

Faktisk er det først nu, Mette Frederiksen muligvis fejler i rethaveri. Det er nu, hvor det gælder om at åbne op og dermed at have tillid til sine omgivelser i stedet for at insistere på fuldstændig og rigid kontrol. Nu testes Danmarks statsminister på, om hun kan lede landet, når der ikke længere kan regeres, som var Danmark én stor offentlig sektor.

Det er nu, vi skal genvinde midlerne til at betale den gigantiske regning. Jeg tvivler personligt på, at det er Mette Frederiksens spidskompetence, hvilket fredagens pressemøde om grænseåbning godtgør. På den anden side kigger jeg på en opposition, hvis undskyldning for overhovedet at eksistere for tiden er, at den også mener, det er et problem, at ’faglighed blev tilsidesat’ tilbage i marts måned. Så jeg konstaterer, at Mette og den socialdemokratiske regering har mindst en to-tre valgperioder til at godtgøre, at jeg tager fejl.