Mettes tunge farvel

GENÅBNINGEN af samfundet er omsider tættere på. Forhandlingerne med partilederne kører. Mette Frederiksen virker som den, der har sværest ved at at sige farvel til rollen som den store nedlukker. Det er hun nemlig klart bedst til.

JA, mange mener, at Danmark kunne være åbnet mere for længst, hvis ikke det havde passet den store landsmoder så umanerlig godt at gå med livrem, seler, styrthjelm, rollator, dykkerdragt og sikkerhedssko.

PRESSET fra borgerne er bare blevet for stort til at fortsætte denne farce. Begrundelserne er for monotone og utroværdige. I går besøgte hun en skole på Midtsjælland og forklarede betonstøvlerne med, at ’det hele tiden har været omgivet af meget meget usikkerhed, fordi det er biologi’. Nåh! Biologi? Aha ... Altså noget uberegneligt Georg Gearløs-noget?

HVIS det er hendes tilgang, giver det måske mere mening at se, hvor hårdt hun har styret efter skræmmekampagnerne fra regeringens rådgivere. Seruminstituttet regnede f.eks. med, at vi ville have 870 indlagte i midten af april, da man genåbnede butikkerne. Allerede efter halvanden uge måtte direktør Henrik Ullum erkende, de havde skudt over målet. Åbningen for de mindste klasser blev heller ikke den forudsete katastrofe.

SMITTETALLENE ser også fine ud. Jakob Ellemann måtte forleden utålmodigt spørge Mette Frederiksen i Folketingssalen, om det nu er Tjekkiets smittetal, vi skal vente på? Hun lød ærlig talt sådan.

HELDIGVIS er der bred enighed om, at de næste, der skal lukkes ud i friheden, er endnu flere børn og unge under uddannelse. De svageste elever er allerede sat meget tilbage. Det er hjerteskærende og til at blive rasende over, som de har gået for lud og koldt vand. Mens børn med ressourcer til skolegang pr. skærm har klaret sig – trods alt. På erhvervsskolerne har mismodet bredt sig. Det er svært at blive en god tømrer via skærmundervisning.

REGERINGEN har virkelig meget på sin samvittighed, når det gælder skoler og undervisning. I Norge fremhævedes Danmark i går som et rædselseksempel: Norge skal lukke hårdere ned igen, men skolerne er urørlige deroppe.

IMENS KVÆRNER regeringens kampvognsagtige teststrategi stadig ud over land og by. Måske fordi det strutter af handlekraft og ’tryghed’. Danmark tester ti gange så meget som Norge.

MEN DE STORE hestekræfter er ude af proportioner efterhånden, mener flere fagfolk. Statsministeren har allerede forudset, at massetesteriet skal fortsætte til langt hen på efteråret. Men det giver ingen mening. Det er jo folk, der selv melder sig af lyst, og resultaterne bliver derfor aldrig repræsentative.

VI KAN overvåge smitten langt enklere og billigere i stedet for at sygeliggøre hele befolkningen. F.eks. ved at teste spildevandet. Her kan man på ingen tid spotte et smitteudbrud og sætte massivt ind lokalt. Men det er vel også noget farligt biologi-noget?