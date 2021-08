Mettes udehold

Vi behøver ikke at diskutere, om regeringen tøvede, da lokummet brændte i Afghanistan. Vi kan bare konstatere, at det gjorde de.Tilbage er blot spørgsmålet: hvorfor?

Da det gjaldt coronahåndteringen, var Mette Frederiksen meget optaget af at være på forkant. At være i et konstant højere alarmberedskab end embedsværket og alle dets vurderinger.

Havde regeringen valgt samme linje i forhold til Afghanistan, ville danskerne og deres afghanske ansatte have været ude af landet for længst. Så havde man ikke spildt tiden på at føre lokale valgkampe i Danmark, mens de fremstormende Taliban-krigere og deres gudsjammerlige middelalderregime erobrede territorier, som vi har brugt 20 år på at forsvare.

Så hvad skal vi lægge i, at statsministeren og forsvarsminister Trine Bramsen halvandet døgn før Afghanistans totale kollaps spildte tiden på indenrigspolitisk hygge-nygge til en koncert i Odense, hvor de efterfølgende skrev glædestrålende på sociale medier om deres ’skønne aften’?

Forklaringen kan selvfølgelig være, at ministrene bare er nogle benhårde kynikere. Som pr. instinkt tøver med at redde nogen som helst fra Mellemøsten af frygt for at blive beskyldt for at føre en slap udlændingepolitik. Men svaret er måske endnu mere simpelt: Verdenssynet rækker ikke langt nok. Måske trives Mette Frederiksens makreller bare bedst i de danske farvande? Det ville i hvert fald kunne forklare en del.

Det ville for eksempel forklare Bramsens fuldstændig surrealistiske odyssé til Ærø, hvor hun besøgte lokale partifæller op til efterårets kommunalvalg og snakkede om sæler med fiskere, mens Kabul endegyldigt faldt for øjnene af de danske tv-seere. Midt i det afghanske kaos stod Bramsen foran en socialdemokratisk udsmykket campingvogn med et billede af valgplakaten ’Stauning eller kaos’ tapet på døren. Det var som taget ud af en tegneserie.

Og udebane-minister Jeppe Kofod har for sin part gjort sig bemærket ved at holde fast i sine ferieplaner i krisens første fase for så at komme hjem og forhandle en aftale om evakuering på plads, der hurtigt viste sig at være nul og niks værd i den virkelige verden.

Når det gælder udenrigspolitik, fremstår regeringen som et famlende udebanehold, der desperat forsøger at holde nullet, mens de håber på at slå til i næste hjemmekamp.