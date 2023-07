Mettes udlængsel

DEN ER nem at afvise. Nem at lægge død, endda uden for enhver tvivl. Men det har Mette Frederiksen ikke gjort.

Derfor skal vi om et år formentlig på ny trække tov med Danmarks statsminister om, hvorvidt hun går efter at blive generalsekretær i Nato. Den nok en gang forlængede Jens Stoltenbergs tid udløber i efteråret 2024.

Konklusionen er dermed klar. Og har faktisk hele tiden været det: Mette Frederiksen er kandidat, så længe hun ikke i klar tale har sagt, at hun ikke ønsker at være generalsekretær i Nato.

Annonce:

DER ER MEGET at ytre herom. Men det bør vel først og fremmest bemærkes, at det ypperste for en dansk politiker, det absolutte topjob, åbenbart ikke længere er at være statsminister i Danmark. Anders Fogh var først til at træde ind på stien. Siden har det været tydeligt, at danske politikere i stigende grad arbejder for at komme i betragtning til internationale stillinger.

Statsministeren vil den nærmeste uge deltage i topmøde i Vilnius. Hvorefter hun drager videre til Helsinki til endnu et møde med den amerikanske præsident og de øvrige nordiske regeringschefer. Og hvor Sveriges indlemmelse i Nato må være et topemne. Hvorfor Frederiksens udsagn om, at hun skam er glad for sit nuværende job, ikke ligefrem rækker til at afkræfte noget – heller ikke selvom hun møder som en naturlig del af sit nuværende job.

DET ER SELVSAGT muligt, at Danmarks statsminister i den nærmeste tid gøres opmærksom på, at hun slet og ret ikke kan blive generalsekretær i Nato. Typisk som en melding underhånden via amerikansk diplomati. Men hermed ophører Frederiksens udlængsel sikkert ikke.

Annonce:

Når vi når frem til næste sommer, nedsættes en ny EU-kommission. Her er Mette Frederiksen garanteret heller ’ikke kandidat’. Hvad ingen nationale politikere er nogen steder. Til hverken generalsekretær i Nato eller EU-topposter. Indtil de pludselig er det alligevel som i Anders Fogh Rasmussens tilfælde.

HVAD ANGÅR Mette Frederiksen, medfører den personlige aspiration imidlertid en lidt trist konstatering. Danmark vil i mindst et års tid have en statsminister, der tilsyneladende hellere vil noget andet. Og hvor fedt er det, som man siger.