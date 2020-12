Mettes uønskede børn

12-årige ’Adam’ er bange: ’Jeg har meget ondt i maven. Når bilerne kommer og tager børnene, går jeg på toilettet og gemmer mig derinde.’

Sammen med sine fire mindre søskende bor han i det, der bliver kaldt ’Europas Guantánamo’ – al-Hol-lejren i Syrien. ’Adam’ – hvis virkelige navn er Ekstra Bladet bekendt – og hans søskende er danske statsborgere og taler perfekt dansk, og man kunne derfor tro, det var dem, vores statsminister talte om, da hun for nylig skrev følgende på Facebook: ’Et samfund skal måles på, hvordan vi behandler dem, der har det dårligst.’

Citatet har Mette Frederiksen i øvrigt ’lånt’ fra Gandhi, men i modsætning til Gandhi er det åbenbart kun ord for Mette Frederiksen. ’Adam’ og hans søskende er overladt til sig selv. Mette Frederiksen vil ikke vide af dem. 26. november 2019 sagde statsministeren i Folketingssalen:

’Deres forældre har vendt Danmark ryggen og har kæmpet for Islamisk Stat, og dermed har de truffet et valg på deres børns vegne.’

Mette Frederiksen har ellers ved gentagne lejligheder kaldt sig selv ’børnenes statsminister’, men det gælder åbenbart ikke alle børn. Vi forstår nu, at 25 danske børns liv ikke er omfattede.

Alle bor de under kummerlige og skræmmende forhold i al-Roj- og al-Hol-lejren i Syrien.

Deres forældre bør naturligvis straffes for at have tilsluttet sig Islamisk Stats terrorregime. Men hvorfor straffe børnene? Og ovenikøbet uden dom? Er det nu blevet en forbrydelse at have de forkerte forældre? Skal børn, der vokser op med voldelige forældre herhjemme, så også straffes?



I lejrene sidder 25 danske børn, som enten er født i Syrien eller Danmark, og hvis forældre tog ned for at bo i Islamisk Stat. Privatfoto

endnu værre, fordi vi her på Ekstra Bladet nu kan afsløre, at det andet afgørende argument for ikke at hente børnene hjem heller ikke holder.

Utallige gange har vi hørt ministre og andre politikere sige, at disse børn udgjorde en potentiel terrortrussel for Danmark, hvis de blev hentet hjem.

Men i den årlige trusselsvurdering fra PET i 2019 lød vurderingen, at de danske børn i lejrene i Syrien ikke udgjorde en trussel. Tværtimod kunne børnene tage skade og blive radikaliserede af at blive i lejrene.

Så det er kort sagt det stik modsatte af, hvad politikerne har bildt offentligheden ind, der var tilfældet.

I mere end et år blev PET’s vurdering imidlertid skjult. Først i marts i år blev PET’s rapport lempet ud til offentligheden. Det var lige efter nedlukningen af Danmark. Hvilket virker påfaldende.

Ingen tænkte på børn i Syrien, men derimod på at komme gennem coronakrisen.

Mette Frederiksen og regeringen har kendt til rapporten hele tiden og dermed løjet for offentligheden.

Der er kun én anstændig løsning: Få nu de børn hjem til Danmark. Og hvis anstændighed ikke er nok for regeringen, så gør det af sikkerhedsmæssige grunde, så børnene ikke vender tilbage som voksne terrorister.

Og hvis det heller ikke er nok for Mette Frederiksen, bør hun gøre det, fordi man som politiker skal holde, hvad man lover.

Det gælder også børnenes statsminister.