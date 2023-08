Mettes vås

At brænde bøger er ikke en ytring, mener Mette Frederiksen – der omsider har afbrudt sin sommerferie for at kommentere koran-afbrændings-krisen.

- Jeg anerkender ikke, at det er en religionskritisk ytring at brænde hinandens bøger, siger statsministeren direkte til Weekendavisen.

Og dermed siger hun også, at koran-afbrændinger ikke skal være omfattet af grundlovens ytringsfrihed.

Det er i sig selv arrogant at gøre sig til dommer over, hvad der er en 'rigtig' ytring. Arrogancen bliver ubegribelig, når den kommer fra landets statsminister. Som om det er hendes opgave at fortælle sine undersåtter, hvornår de mener noget, og hvornår de ikke gør.

Mette Frederiksens påstand er også forkert. At ødelægge noget kan sagtens være en ytring.

Annonce:

Det var en ytring, da Poul Nyrup Rasmussen under valgkampen i 2001 rev Anders Fogh Rasmussens minimalstatsbog i stykker side for side og lavede papirflyvere af den.

Det var også en ytring, da rødstrømperne i sin tid brændte deres bh’er. Det var en ytring, da iranske kvinder sidste år brændte deres tørklæder.

Det var en ytring, da andre iranere for tre år siden brændte en koran. Hvilket de blev hængt for. Det var en ytring, da unge amerikanere under Vietnamkrigen brændte deres sessionspapirer. Det var en ytring, da en række russiske statsborgere rundt om i Europa sidste år brændte deres russiske pas efter Ruslands overfald på Ukraine.

Og ja, lad os tage den berømteste af alle bogbrændinger med: Det var da også en ytring, da nazister i foråret 1933 brændte bøger rundt om i Tyskland. Nazisterne havde et klart budskab.

I dagens Danmark ville dette budskab falde ind under straffelovens racismeparagraf, for det er jo ikke enhver ytring, som er lovlig.

Annonce:

Det gode spørgsmål er nu, hvorfor Mette Frederiksen siger sådan noget vås?

Det er muligt, hun ikke ved bedre. Men det kan også være, at hendes udenrigsminister er kommet til at love despoterne i Mellemøsten mere, end hun kan levere.

Søndag aften krævede Løkke et generelt indgreb 'over for forhånelser af f.eks. andre lande, kulturer og religioner.'

Altså langt mere end et forbud mod at brænde koraner. Mette Frederiksen godt, at sådan noget får hun næppe igennem Folketinget, så nu prøver hun måske at vinde tid ved at få os til at diskutere et lille hjørne af Løkkes store plan.