Midten, midten, midten

Jens Rohde er blevet kristendemokrat. Fordi Kristendemokraterne er det ’borgerlige midterparti’. Og det har Danmark brug for, lyder argumentet.

Vi må her skuffe Jens Rohde. Der er ikke brug for mere midte i dansk politik. Tværtimod. Hvis dansk politik var en landevej, ville der i forvejen ikke være meget andet end midterlinje.

I dansk politik er der mere, der samler end skiller. Hvilket har været essensen i mindst et par årtier. Tænk blot tilbage på Anders Fogh Rasmussen.

’Midten i dansk politik er som en Bermuda-trekant. Alt forsvinder dér. Det er som et åndeligt og politisk tomrum,’ skrev Fogh i bogen ’Fra socialstat til minimalstat’. Hvorpå vi kunne konstatere, at Fogh blev statsminister på det modsatte. Han blev det på at lægge al politisk idealisme til side og indtage midten. Hvorefter man havde tre socialdemokratier. Det nye (Venstre), det gamle (Socialdemokratiet) og det gammeltestamentlige (Dansk Folkeparti).

I dansk politik er man stort set enig. Selv den store ’skiller’ – udlændingepolitikken – er der i dag bred enighed om. Utilfredshed bunder bemærkelsesværdigt sjældent i realpolitik, men derimod i hierarkier og karriereudsigter – eller mangel på samme.

Hvilket minder os om, at Lars Løkke Rasmussen tillige har proklameret sin ambition om at etablere ’et parti i midten af dansk politik’. For han ved godt, hvor gildet står. Ligesom man kan fremhæve, at den radikale Martin Lidegaard indtil for nylig flirtede med tanken om et nyt parti ved navn ’Midten’. Indtil han alligevel blev tilbudt næstformandsposten i Radikale Venstre.

Forrige gang Danmark fik en socialdemokratisk regering – Thorning-regeringen i 2011 – gik den borgerlige kritik endda på, at Socialdemokratiet, Radikale Venstre og SF havde sagt, at de ikke ville føre samme politik som de borgerlige. Og så gjorde de det minsandten alligevel. Det var snyd over for vælgerne, lød det. Den oppositionelle hovedpointe var altså, at man skosede regeringen for at føre den politik, som oppositionen selv ville føre.

Midten manifesterer sig hele tiden. Som stedet, hvor alle partier står oven på hinanden. Det er her, man finder førerpositionen på dansk politiks landevej. Her man kan ligge og spærre, så ingen kan overhale.

Så når Jens Rohde hævder at ville indtage midten, udtrykker han ikke så meget en reel politisk ambition, som han beder lønligt om ikke at blive efterladt i rabatten.