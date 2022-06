JYLLAND ER VERDENS navle for Inger Støjberg. Her har hun hjemme. Derfor kunne gårsdagens pressemøde selvfølgelig ikke foregå i København, men på Hvidsten Kro. Og det var i Skive Folkeblad, hun breakede nyheden om sit nye parti, Danmarksdemokraterne.

DEN TIDLIGERE Venstre-næstformand har endnu ikke udarbejdet et færdigt politisk program, men hovedelementerne står fast: En stram flygtningepolitik og et opgør med københavneriet.

Hun taler gerne om de ’fine saloner’ i hovedstaden, hvor man ikke forstår, hvad der foregår i resten af Danmark. Det er ’os mod dem’. Eller rettere: ’Mig mod dem’.

– Jeg står for borgerlig snusfornuft, bedyrer hun.

MEN HVOR MEGEN borgerlig snusfornuft er der lige i at danne et nyt parti, som vil medvirke til at skabe yderlig splittelse i den borgerlige lejr og øge risikoen for stemmesplid?

Foreløbigt er hun kommet flyvende fra start. Vælgererklæringerne strømmer ind, og det er formentlig kun et spørgsmål om tid, før løsgængerne fra Dansk Folkeparti officielt melder sig under hendes fane for at repræsentere det nye parti i Folketinget.

VI TROR, at Danmarksdemokraterne i høj grad er et personligt projekt for Inger Støjberg.

Et budskab om, at hun brændende ønsker at komme tilbage til miljøet på Christiansborg. En ansøgning om at genoptage sit levebrød.

HUN HAR VÆLGERTÆKKE. Ingen tvivl om det. Fik omkring 28.000 personlige stemmer ved det seneste valg, og dommen i Rigsretten og udsmidningen fra Folketinget har skabt et martyrium, som mange vælgere især uden for de større byer har taget til sig.

I RØD BLOK byder man høfligt det nye parti velkommen, men glæder sig over udsigten til blå kaos. Ligesom det overgik venstrefløjen i 1970'erne, hvor et virvar af nye partidannelser gjorde det næsten umuligt at regere.

INGER STØJBERG gentager ustandseligt, at hun er en politiker, der siger, hvad hun mener, og er til at stole på.

Men det klinger hult, når man vurderer, hvor mange af sine tidligere holdninger som central Venstre-politiker hun nu løber fra.

STØJSENDEREN er tilbage. Måske rækker det til, at hun kan generobre sin plads i Folketinget – og så er målet vel også nået.