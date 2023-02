ET STORT FLERTAL i Folketinget har besluttet, at det samlede budget for forsvaret skal vokse med ekstra 18 milliarder kr. om året frem til 2030 for at opfylde Natos krav om at bruge to procent af bruttonationalproduktet (BNP) til militære formål. Plus yderligere nogle milliarder her og nu for at støtte Ukraines kamp.

Måske er det ikke nok. Berlingske oplyser, at Nato har endnu højere ambitioner og vil øge presset på det næste topmøde. Det skal såmænd nok virke, for Putins militante aggressivitet øger politikernes vilje til at fyre milliard efter milliard af på militært isenkram.

OM KORT TID starter forhandlingerne om et nyt forsvarsforlig, og Forsvarets ledelse har allerede indsendt en ønskeseddel om 85 milliarder kr. mere til krudt og kugler. Krigen i Ukraine har sat skub i den største oprustning i danmarkshistorien. Det er let at forklare, men uforståeligt, at der bevilges enorme summer uden effektiv kontrol med, at de anvendes efter hensigten.

RIGSREVISIONEN har gang på gang dokumenteret, at Forsvaret er én stor rodebutik. Milliarder forsvinder tilsyneladende sporløst. Man har desuden afsløret adskillige sager om svindel, vennetjenester og embedsmisbrug. Bl.a. at ansatte i Forsvaret uden problemer har kunnet tanke deres private køretøjer op med benzin og diesel på skatteydernes regning.

Manglende styring og overblik er ifølge revisionen hovedårsagen til, at Forsvaret ikke kan overholde løfterne til Nato om inden 1. januar næste år at stille med en kampklar brigade på 4000 soldater, som kan indsættes i akutte missioner.

STATSREVISORERNE lægger ikke fingrene imellem i deres seneste beretning: ’Forsvarsministeriet har ikke sikret et overblik over fremdriften og økonomien. Konsekvensen er, at ministeriet ikke ved, hvordan de ca. 4,4 milliarder kr. til opbygningen anvendes, eller hvornår brigaden er endeligt opbygget.’

På trods af kritikken er der ikke sket afgørende ændringer af den struktur, som Forsvaret opererer efter. Så hvad hjælper politikernes bevillinger til oprustning, når milliarderne forsvinder op i den blå luft på grund af inkompetence både inden for Forsvarets ledelse og i Forsvarsministeriet?

FOR AT KOMME slendrianen til livs, er en hovedrengøring mere end tiltrængt. En gennemgribende modernisering af styringen i ministeriet og et gevaldigt løft af effektiviteten blandt skrivebordsgeneralerne uden for Slotsholmen. Rigsrevisionen kan hjælpe med ekspertisen.

Når vi tvinges til at ofre en fridag i nationens tjeneste, vil bægeret være fuldt, hvis bureaukratiet får lov til at æde provenuet.