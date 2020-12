Mink-idioti

MINK-MASSAKREN, som statsminister Mette Frederiksen (S) beordrede 4. november, er et skrækeksempel på System-Danmark, når det kortslutter og smelter ned.

ET ER, at beslutningen om aflivningen af op mod 17 mio. mink og dødsdommen over mink-erhvervet manglede lovhjemmel – eller på almindelig dansk var ulovlig.

NOGET ANDET ER, at embedsmændene slog hælene sammen og skrev en fristil, der entydigt lagde ansvaret over på fødevareminister Mogens Jensen, der også slog hælene sammen og aflivede sig selv som minister.

NOGET TREDJE, at karrierebevidste socialdemokrater ligeledes slog hælene sammen og forsikrede, at statsministeren ikke havde antydning af medansvar for ulovlighederne: Kun en idiot kunne opfatte Moder Mettes ordre på det omtalte pressemøde som en ordre. Hvoraf kan udledes, at minkavlere, politiet og militæret er idioter – samt alle os andre.

NOGET HELT fjerde er den forrykte håndtering af dem, det hele handler om: de aflivede mink. Millioner af pelsdyr – hvoraf en del først faldt af lastvogne og havnede på veje og i rabatter – blev hældt i hastigt etablerede massegrave i Jylland.

DET SKULLE dæleme gå stærkt, og resultatet blev derefter. Som taget ud af en skrækfilm pressede gasfyldte, stinkende mink sig op til overfladen. Det havde myndighederne ikke lige tænkt på.

MYNDIGHEDERNE havde heller ikke tænkt på, at de ca. 10.000 tons døde mink kan forurene grundvandet og omkringliggende vandløb. Lokalt frygter man en veritabel naturkatastrofe og med god grund. Undersøgelser tyder på, at grundvandet allerede er inficeret. Det kan altså kun gå for langsomt med at få tømt massegravene.

MEN NEJ. Den nye fødevareminister, Rasmus Prehn, siger, at EU først skal vurdere, om der skal laves en miljø-screening – en såkaldt VVM-undersøgelse. Og den slags kan tage op til et år.

PROFESSOR i miljøret Peter Pagh siger imidlertid til DR, at EU ikke har kompetence til at blande sig. Den oplysning kommer tydeligvis bag på den hændervridende minister.

OM IKKE andet må fødevareminister Rasmus Prehn påberåbe sig en form for nødret. Samtidig kan han passende spørge sig selv, hvem der optræder som idiot i mink-massakren.