METTE Frederiksens forsikringer om, at regeringen følger et ’ekstremt forsigtighedsprincip’ i kampen mod corona, gjaldt ikke, da det kom til minkindustrien.

JO, der var forsigtighed, men til fordel for minkavlerne og deres påståede milliardgevinst for det danske samfund.

ALLIGEVEL hører vi både borgerlige politikere på Christiansborg og minkavlere tale om ’rædselsregime’ fra København og ’overdramatisering’, efter at ordren til at aflive samtlige mink i Danmark er gået i gang, så kadaverne bliver skovlet sammen i tusindvis af gravkøer, og Nordjylland bliver isoleret.

HVIS der er nogle derude, der stadig er villige til at løbe risikoen for, at Danmark bliver det nye Wuhan, skal de bare række hånden op ... Nej, vel? Så er der vel ikke så meget at skingre op om.

KINESERNE fik hug for ikke at rapportere smitten fra Wuhan i tide. Vi kan blive beskyldt for at være rugekasse for den næste variant, der hælder hele vaccineræset ned ad brættet, inden coronavaccinen overhovedet er klar.

ADVARSLERNE i Danmark om det, der sker nu, blev betegnet som grædekoneri i forsommeren. Forsigtighedsprincippet blev vendt på hovedet: Der skulle beviser til, før man blev forsigtig: 12 smittede mennesker. Så faldt tiøren omsider.

NÅR man tænker på, hvordan f.eks. turistindustrien blev smadret med et pennestrøg i sommer, baseret på ’mavefornemmelser’ i regeringen, er det tankevækkende, at minkbranchen har lobbyet sig til en platform som samfundsvigtig. Tabte arbejdspladser og valutaindtægter er formentlig noget større i turistbranchen end salget af minkskind fra 1100 farme. Branchen er langt forbi sine velmagtsdage. Men hoteller og restaurationer, især i København, blev alligevel kastet ind under bussen.

REGERINGENS mink-sendrægtighed kan i første omgang koste den altid landbrugs-vennesæle minister Mogens Jensen taburetten, hvis det viser sig, at han har gamblet med sikkerheden af hensyn til minkavlernes pengepung. Nu bliver det i hvert fald et afsindigt kapløb for myndighederne at få inddæmmet den nye coronasmitte.

MEN ingen katastrofe er så stor, at landbruget ikke straks finder lommeregneren frem og råber på milliarderstatning. Og selvfølgelig skal de have hjælp.

Men spis lige brød til, må man sige. Minkbranchen er dyrplageri og i tilbagegang. Indespærringen af millionvis af små, vilde dyr på meget lidt plads er i sig selv en tikkende bombe. Flere lande, der ligner Danmark, har forbudt minkavl eller er ved det.

INDTÆGTERNE er faldet de senere år, også i Danmark. Mange af de 6000 beskæftigede, der bliver himlet op om, er fra Østeuropa. Branchens betydning er for lille til, at minkstoppet vil have målbare effekter på Danmarks økonomi, meddelte Børsen i går.