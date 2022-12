Minkene spøger

HVORDAN FINDER man en løsning på minkskandalen, hvor Mette Frederiksen ikke taber ansigt, og Jakob Ellemann ikke beskyldes for endnu et løftebrud?

Spørgsmålet runger i det politiske landskab, mens forhandlingerne om en SV-regering intensiveres bag lukkede døre.

ALLE HUSKER, at V-bossen både før og i valgkampen var ultimativ i sit krav om en uvildig advokatundersøgelse af statsministerens rolle i minksagen, efter at Granskningskommissionen havde stemplet hendes ageren som groft uforsvarlig.

I UDTALELSE efter udtalelse tordnede han mod Mette Frederiksen:

– Det er uanstændigt. Det er ikke et retssamfund værdigt. Jeg kan love jer, at vi kommer til at forfølge hver eneste lille spor af den her skandale, lød det.

Og Jakob Ellemann forstærkede angrebet efter afsløringen af, at der var blevet slettet sms’er i Statsministeriet: – Det, jeg siger nu, er ret vildt. Jeg stoler ikke på Danmarks statsminister!

OGSÅ PÅ V-landsmødet i år, hvor Ellemann fik opbakning til at fortsætte forhandlingerne, var minksagen til debat. Således krævede en række borgmestre som betingelse for at acceptere en SV-regering, at deres formand står fast på kravet om en advokatundersøgelse.

MEN BORGMESTRENE har grund til bekymring, for piben har pludselig fået en anden lyd i Venstres ledelse. Her er Jakob Ellemann gået fra at sige, at der SKAL laves en advokatvurdering, til nu at mene, at der KAN laves en sådan vurdering.

Derfor spørges der: Hvor mange løfter er Ellemann parat til at bryde for at få adgang til en ministerbil? Hvor langt vil han gå uden totalt at miste sin troværdighed?

OGSÅ EN ANDEN betændt sag synes Jakob Ellemann indstillet på at feje ind under gulvtæppet.

For nylig blev et forslag fra Enhedslisten om at nedsætte et kommissorium til undersøgelse af FE-sagen stemt ned i Folketinget, selv om både Venstre og Socialdemokratiet (hårdt presset) havde sagt ja inden valgudskrivelsen. Men nu er deres enslydende holdning, at man skal vente med at tage stilling til efter regeringsdannelsen.

MEGET TYDER PÅ, at V-formanden og hans rådgivere i øjeblikket spiller hasard med befolkningens retsbevidsthed. Især minkskandalen bliver det svært for Ellemann at sætte punktum for uden et oprør i baglandet, så prisen for at blive lukket ind i Frederiksens magtunivers kan blive meget høj.

HENDES HÅNDTERING af minksagen har for Venstre hidtil stået som et symbol på magtfuldkommenhed og arrogance. Men det var altså før valget.

Tilliden til det politiske system synes på vej mod flere bundrekorder.