METTE Frederiksen bar sin nyfødte regering frem svøbt i en nyskabelse: Et 18 siders ’forståelsespapir’.

MAN plejer at kalde flertallets aftale et regeringsgrundlag. Men dé har den ulempe, at omverdenen undervejs kan tjekke de enkelte løfter: Hvad floppede – hvad lykkedes?

SÅ HVOR er vi egentlig henne nu, kan vælgerne med god grund spørge.

SLAGNUMMER nr. et fra Frederiksens valgkamp var retten til tidlig folkepension for de nedslidte. Man kunne ikke stå ved et busstoppested eller åbne en avis, uden at Frederiksens strålende blik lovede, at Arne og de andre furede folk nu kunne trække sig tilbage før så mange andre.

MONUMENTAL var derfor skuffelsen og forundringen blandt nedslidte, da forståelsespapiret ikke nævner tidlig tilbagetrækning med ét ord.

ET LÆK fra udkastene til forståelsespapiret viser ganske vist, at et par sætninger om valgløftet var med undervejs. Så blev de streget helt ud og nævnes nu ikke med et ord. Det var altså ikke en forglemmelse ... En lækage, der ’ødelægger idyllen’, som Hans Engell meget diplomatisk konstaterede.

LØFTET var ikke realistisk af mange grunde, uanset hvor sympatisk tanken er. Det har de fleste vidst hele tiden.

DERFOR kan man måske også forstå, at det ryger helt ud af forståelsespapiret. Men her står jo f.eks. stadig, at Danmark skal nedsætte sit CO2-udslip med 70 procent – et helt urealistisk, vanvittig kostbart løfte, som end ikke Klimarådets formand helt kan pege på, hvordan skal lade sig gøre. Så et krav om realiteter bag forståelsen har åbenbart

ikke været afgørende for indholdet.

’MISFORSTÅELSES-papiret’ ville være en mere rammende betegnelse for planen for den nye regerings arbejde.

UDENLANDSK arbejdskraft er endnu en sær størrelse i aftalen. Rød blok og DF har hele tiden været imod. De borgerlige og de radikale for.

ALLIGEVEL åbner forståelsespapiret en klar port for, at masser af faglærte fra lande uden for EU nu kan komme til Danmark. Ja, flere end Dansk

Industri overhovedet havde turdet bede om, fremgik det forleden af Børsen. Tidligere overvismand Torben Tranæs havde spærret øjnene op ifølge eget udsagn, da han så den åbne bane for udenlandsk arbejdskraft. De radikale jublede. Arbejdsgiverne kan fremover hyre uden for EU, hvis de ellers kan dokumentere, at man ikke kan skaffe de rette folk herhjemme, og jobbet ellers er overenskomstdækket.

DEN nye beskæftigelsesminister, Peter Hummelgaard, virkede groggy i Børsen, men benægtede ikke. Enhedslistens Rune Lund kaldte overvismanden ’lidt frisk’. Torben Tranæs frisk?! Vismanden er tør som et otte dage gammelt rundstykke fra Lidl. Det er vist ’misforståelsespapiret’, der er lidt ’frisk’.